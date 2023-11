o que acontece se eu faltar ao trabalho?

Milhares de trabalhadores da região metropolitana de São Paulo estão com dificuldades para chegar ao trabalho nesta terça-feira (28). O motivo: a deflagração de mais um dia de greve no transporte público. Há relatos de paralisação em várias linhas de metrô e da CPTM.

A nova paralisação acontece como forma de protesto contra as propostas de privatização que estão sendo feitas pelo governo do estado. Oficialmente, a paralisação começou às 0h e tem previsão de durar por 24 horas.

Mas relatos nas redes sociais indicam que a situação é um pouco menos complexa em comparação com a greve que foi realizada no último dia 3 de outubro. Naquela ocasião, 100% da frota estava parada. Hoje, ao menos até a publicação deste artigo, há relatos de que os transportes estão operando parcialmente.

Situação de momento na greve

Considerando os relatos de trabalhadores nas redes sociais, é possível afirmar que esta é a atual situação das principais linhas de transporte na greve que está sendo realizada nesta terça-feira (28).

Metrô

Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa;

Linha 2- Verde: Ipiranga até Clínicas;

Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília;

Linha 15- Prata: fechada.

CPTM

Linha 7- Rubi: funcionando de Luz a Caieiras com intervalo de 8 minutos;

Linha 10- Turquesa: fechada;

Linha 11-Coral: Luz até Guaianases com intervalo de 6 minutos;

Linha 12-Safira: funcionamento integral com intervalo de 8 minutos;

Linha 13-Jade: funcionamento integral com intervalo de 30 minutos.



Você também pode gostar:

Para ajudar no processo de locomoção, a prefeitura de São Paulo anunciou que algumas linhas de ônibus deverão atuar de maneira estendida

Linhas que serão estendidas da estação do Metrô Corinthians-Itaquera até o Metrô Tatuapé:

2703/10 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/21 Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2703/22 Jd. Gianetti – Metrô Itaquera

2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera

2707/31 Chabilândia – Metrô Itaquera

2721/10 Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

2733/10 Pq. Guarani – Metrô Itaquera

2734/10 Jd. Campos – Metrô Itaquera

3732/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Itaquera

3741/10 CPTM D. Bosco – Metrô Itaquera

374V/10 Jd. Santana – Metrô Itaquera

3754/10 Inácio Monteiro – Metrô Itaquera

407H/10 Jd. São Francisco – Metrô Itaquera Linhas que serão estendidas da Estação CPTM Guaianases até o Metrô Carrão: 2004/10 Jd. Nsa. Sra. Do Caminho – CPTM Guaianases

2009/10 Jd. Robru – CPTM Guaianases

2059/10 São Miguel – CPTM Guaianases

2202/10 Jd. Das Oliveiras – CPTM Guaianases

3026/10 Vl. Iolanda II – CPTM Guaianases

3064/10 Cid. Tiradentes – CPTM Guaianases Linhas que serão estendidas da estação Metrô Tucuruvi até o Metrô Luz: 1705/10 Jd. São João – Metrô Tucuruvi

1705/51 Cem. Pq. Da Cantareira – Metrô Tucuruvi

1709/10 Jd. Joana D’arc – Metrô Tucuruvi

1709/21 Jd. Joamar – Metrô Tucuruvi

1720/21 Vila Sabrina – Metrô Tucuruvi

1722/10 Jd. Marina – Metrô Tucuruvi Linha que será estendida entre Metrô Jardim São Paulo até Metrô Santana: 178Y/10 Vila Amélia – Metrô Jardim São Paulo

O que querem os grevistas

Assim como nas últimas paralisações, os grevistas afirmam que as suas demandas seguem as mesmas. Segundo eles, são três propostas básicas que estariam sendo sistematicamente negadas pelo governo do estado. São elas:

Suspender a tramitação do projeto de privatização da Sabesp;

Plebiscito para população votar sobre o tema;

Catraca livre.

Posso ter o dia descontado se faltar na greve?

De acordo com juristas de direito trabalhista, a resposta é sim. O empregado pode ter o dia de trabalho descontado caso não apareça para trabalhar. E isso acontece mesmo em dias de greve. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não coloca estas manifestações como uma das hipóteses para justificativa para faltas.

De todo modo, analistas também dizem que o empregado pode forçar um pouco a argumentação e dizer que não conseguiu comparecer ao trabalho por motivo de força maior. Alguns juízes podem considerar que o cidadão realmente não conseguiu se deslocar porque o seu meio de transporte estava paralisado.

Mas a grande maioria dos juristas concorda que se o empregador oferecer um transporte alternativo, como um táxi ou Uber, por exemplo, não haverá nenhuma justificativa para que o trabalhador não se apresente, e a falta poderá gerar descontos. Este é um problema já que, como dito, está difícil conseguir um Uber.

Analistas dizem que em casos atípicos como o de hoje, a recomendação é apelar para o bom senso dos empregadores. A dica aos patrões é que eles entendam que não seria justo cortar o salário do empregado, que já está sofrendo para conseguir chegar ao seu local de trabalho.