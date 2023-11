O que acontece se eu não informar a alteração de renda ao CalFresh?

Tele CalFresh programa é um programa de assistência nutricional baseado no estado de Califórnia que permite que pessoas com baixos rendimentos tenham acesso a alimentos saudáveis ​​e nutritivos. Para se inscrever, você deve apresentar um relatório que lhe permitirá fazer parte deste programa. Antes desse novo nome, o programa era conhecido como vale-refeição e também fornecia a indivíduos e famílias elegíveis um Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) cartão. Isso será usado para comprar mantimentos em qualquer varejista autorizado. Esses benefícios são baseados na renda, despesas e tamanho da família. Indivíduos e famílias elegíveis recebem uma certa quantidade de benefícios todos os meses, pois podem usá-los para comprar diversos alimentos, incluindo frutas, laticínios e grãos.

O que acontece se eu não informar uma alteração de renda no CalFresh?

Depois de já ter sido certificado para obter o CalFresh benefícios, há momentos em que você precisa informar se a renda do seu domicílio sofreu algum tipo de alteração na renda. Existe todo um processo para reportar qualquer tipo de alteração na sua certificação. Depois de fazer isso, esses benefícios podem ser reduzidos ou interrompidos com base na sua renda acima do IRT. Além disso, o seu IRT pode mudar quando o seu rendimento também sofre uma alteração ou quando um membro do agregado familiar entra ou sai da sua casa. O condado também irá notificá-lo por escrito se houver alguma mudança em suas alterações de IRT. Esse relatório precisa acontecer durante o processo anual de redeterminação ou recertificação.

As pessoas que não declaram quando o seu rendimento é superior ao limite de IRT do seu agregado familiar poderão obter mais benefícios do que deveriam. Qualquer pagamento extra que receberem deve ser devolvido, não fazê-lo é considerado uma fraude e quem não devolver o dinheiro pode ser acusado de crime federal.