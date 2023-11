O primeiro dia de provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece neste domingo, dia 05 de novembro. O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país e é por isso milhares de estudantes fazem o exame em um dos diversos centros de aplicação no Brasil todos os anos.

Às vésperas da prova, muitos estudantes estão com dúvidas sobre a prova. Uma pergunta muito comum entre os candidatos inscritos é: o que acontece se eu faltar em um dos dias do ENEM 2023?

A resposta para essa pergunta não é tão simples. Mas, fique tranquilo: separamos um resumo completo com aquilo que você precisa saber para entender o que acontece se você faltar na prova do ENEM 2023. Vamos conferir!

O que acontece se você perder a prova do ENEM 2023?

O edital do ENEM 2023 fornece informações valiosas sobre situações que podem afetar os candidatos durante a aplicação das provas. Dessa maneira, o documento também explica o que pode acontecer caso o candidato falte em um dos dias do exame.

Segundo as informações oficiais, se um candidato inscrito no ENEM 2023 for afetado por algum imprevisto que o impeça de fazer a prova, é possível solicitar a reaplicação. Porém, a reaplicação do ENEM só pode ser solicitada em alguns casos específicos, como veremos a seguir.

Para solicitar a reaplicação das provas, os estudantes que faltaram no ENEM devem enviar o pedido por meio do preenchimento de um formulário disponível no site do Inep. A solicitação deve ser enviada em até 5 dias após a aplicação do ENEM 2023.

Nesta edição da prova, a reaplicação irá acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro.

Veja quais são os casos em que os estudantes podem solicitar a reaplicação do ENEM:



Problemas de saúde

Tenha em mente que a reaplicação não pode ser concedida a um candidato que, por exemplo, se sinta mal no dia do ENEM e precise abandonar o local de provas.

Mas, se um candidato contrair determinadas doenças na semana de qualquer um dos dias de prova do ENEM 2023, é possível faltar no exame e solicitar a reaplicação das provas do site do Inep.

No momento da solicitação, o candidato deverá enviar um documento que comprove a situação. Além disso, as doenças previstas pelo edital do Inep são as seguintes:

Tuberculose;



Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Varíola dos macacos (monkeypox);

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

Problemas logísticos

Problemas logísticos que impeçam a realização da prova nos locais determinados pelo Inep podem permitir que o candidato solicite a reaplicação do exame.

Veja quais são os problemas previstos pelo Inep:

desastres naturais que prejudiquem a aplicação do ENEM devido ao comprometimento da infraestrutura do local;



falta de energia elétrica no local de prova que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;



falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao candidato.



Situação excepcional: local de prova a mais de 30 km de distância do CEP fornecido na inscrição

Nesta edição do ENEM, muitos estudantes inscritos reclamaram da distância dos locais de prova em relação aos CEP’s informados durante a inscrição na prova.

Diante das reclamações, o Inep afirmou que os candidatos não serão prejudicados pela distância dos locais de prova e que todos os participantes devem ser alocados para um local de prova que esteja localizado em um raio máximo de 30 quilômetros do CEP informado durante a inscrição.

Dessa forma, os estudantes que foram alocados a uma distância superior a 30 quilômetros do próprio endereço de residência e, por esse motivo, não puderem comparecer a um dos dias de prova, poderão solicitar a reaplicação do ENEM 2023.