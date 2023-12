O que é a Síndrome de Estocolmo: o distúrbio que Will Smith e Jada Pinkett são acusados ​​de ter

TA relação mais que atípica entre Will Smith e Jada Pinkett tem despertado certa preocupação entre os seguidores do ator, que afirmam que são quase evidentes os sinais de um distúrbio psicológico que afeta o julgamento do ator de “Eu Sou a Lenda”.

Síndrome de Estocolmo é uma reacção psicológica em que a vítima de um rapto ou abuso, de um modo mais geral, desenvolve uma relação cúmplice e um forte vínculo emocional com o seu raptor ou vitimador.

As vítimas que vivenciam a síndrome apresentam dois tipos de reação à situação: por um lado, têm sentimentos positivos em relação aos seus agressores; enquanto, por outro lado, demonstram medo e raiva das pessoas que desejam ajudar.

Esta síndrome cairia na categoria de efeito pós-traumático, mas não Smith Tê-lo?

Will Smith responde aos rumores com uma declaração oficial inesperadaParker Johnson

O amor que Smith professa Pinkett Smith parece ter ultrapassado os limites da sanidade, pois mesmo depois de ter sido subornado, o ator de 55 anos dá sinais de levar uma vida amorosa satisfatória.

Isto gerou especulações de que Smith desenvolveu Síndrome de Estocolmo na frente de sua vítima, neste caso, Pinkett Smith.

Smith compartilhou uma série de imagens no Instagram; em uma delas, ele se vê dando um beijo na testa da esposa. “O melhor Dia de Ação de Graças de todos os tempos”, escreveu Smith.

A amostra mais recente disso consiste em uma publicação onde o ‘Fresh Prince’ aparece abraçando e beijando Pinkett enquanto agradecia por sua companhia durante o último dia de Ação de Graças.

O relacionamento tóxico de Smith e Pinkett Smith

Embora o casal pareça estar agindo de acordo com sua vontade soberana, é inegável que existe um contexto obscuro e doentio em torno do casal.

As imagens e histórias em que Smith assume o papel da alma enlutada e abusada são incontáveis.

Em 2022, uma dessas histórias nos deixou a lembrança de Smith chorando diante das câmeras quando sua esposa confirmou que ele havia sido infiel Augusto Alsinaum de seu filho Jadenamigos.

Depois de algumas semanas daquela confissão, tudo pareceu voltar ao normal e entrar num tom de naturalidade que se tornou evidente quando ambos “reconheceram” que estavam numa relação aberta.

O último sinal de quão confusa é a situação sentimental entre o homem e a mulher foi a sua declaração onde afirma que desde 2016 eles levam “vidas separadas”.