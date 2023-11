O que é com.osp.app.signin em dispositivos Samsung Android?

Você já encontrou o pacote com.osp.app.signin no seu telefone e se perguntou o que é isso? Este pacote está disponível em todos os telefones Samsung e se você tiver um telefone/tablet Samsung, poderá vê-lo. Mas o que é esse pacote e o que ele faz, é um vírus e posso desinstalá-lo? Se você tiver dúvidas semelhantes sobre isso, este artigo é para você. Este artigo irá tirar todas as suas dúvidas sobre o com.osp.app.signin; leia mais para saber sobre isso.

O que é com.osp.app.signin?

Com.osp.app.signin é um pacote Android encontrado em dispositivos Samsung. Mas para que serve esse pacote Android? Sempre que você troca de telefone Samsung, este pacote Android é útil. Com isso, você poderá trocar seus dispositivos facilmente.

Não apenas isso, mas este pacote também ajuda o usuário a fazer login em sua conta Samsung e usar vários serviços Samsung em seu dispositivo. Você poderá usar os seguintes serviços em seu telefone/tablet Samsung com a ajuda de com.osp.app.signin-

Membros Samsung- Este é o aplicativo da comunidade Samsung para dispositivos Samsung, onde você pode se conectar com outros fãs da Samsung, bem como diagnosticar quaisquer problemas em seus telefones.

Pasta segura- A pasta segura faz parte da segurança Knox em telefones/tablets Samsung. Você pode armazenar aplicativos, fotos, vídeos, arquivos, etc., nesta pasta segura que será protegida por senha.

PENUP- Este é o aplicativo de desenho que vem em tablets e telefones Samsung compatíveis com S-Pen.

Encontre meu celular- Este é um recurso essencial com o qual você rastreia seu dispositivo perdido e também executa as ações necessárias, como reiniciar o dispositivo, tocar um toque, etc.

Samsung Health- O aplicativo Samsung Health permite monitorar suas atividades de saúde, como passos, esportes, calorias queimadas e consumidas, etc.

Estes são alguns dos aplicativos que exigem o pacote Android com.osp.app.signin. Se o seu dispositivo Samsung não tiver este pacote, esses aplicativos poderão não funcionar corretamente.

com.osp.app.signin é seguro?

Quer saber se este pacote Android é seguro ou não? com.osp.app.signin é um aplicativo de sistema em dispositivos Samsung e é totalmente seguro. Este é um pacote essencial em dispositivos Samsung e não contém nada suspeito. Se você está pensando que é um vírus ou malware que está deixando seu telefone lento ou descarregando a bateria dele, não se preocupe, este pacote não está por trás disso.

O que fazer se com.osp.app.signin foi interrompido infelizmente?

Se continuar recebendo a mensagem de erro “Infelizmente, com.osp.app.signin parou” devido à qual certos aplicativos Samsung não funcionam, você pode limpar o cache do aplicativo para corrigir esse problema. Você pode seguir as etapas abaixo para continuar com isso-

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone ou tablet Samsung.

Role para baixo até Aplicativos e toque nele.

Aqui, pesquise o Conta Samsung e abra-o.





No Informações do aplicativo tela, toque no Armazenar opção.

Em seguida, toque no Limpar cache para limpar o cache do aplicativo.

Depois de fazer isso, você não deverá mais enfrentar o problema.

Como faço para desinstalar com.osp.app.signin?

com.osp.app.signin faz parte dos dispositivos Samsung. Isso é essencial para telefones e tablets Samsung e os aplicativos Samsung podem não funcionar sem ele. Como este é um aplicativo de sistema, você não pode desinstalá-lo normalmente. Se quiser desinstalá-lo, você precisará de acesso root ao seu telefone Samsung.

Não sugerimos que você faça root no seu telefone/tablet, pois isso pode anular a garantia e, às vezes, até bloquear o dispositivo. Se ainda quiser continuar com isso, você pode seguir as etapas abaixo-

Dispositivo raiz sem PC

Se quiser fazer root no seu telefone sem o PC, você pode seguir as etapas abaixo para fazer isso-

Vá para o KingoRoot site e baixe o aplicativo de lá.

Após o download do aplicativo, instale-o em seu telefone. Se for solicitado a permitir a instalação de fontes desconhecidas, dê permissão.

Agora, inicie o aplicativo KingoRoot no seu dispositivo e toque no Raiz botão.

Isso fará o root no seu dispositivo. Se o seu dispositivo não for rooteado, você terá que fazer isso novamente até que o root do seu dispositivo seja feito com sucesso.

Dispositivo raiz com PC

Se a etapa acima falhar, você terá que usar seu PC com Windows para fazer root no seu telefone/tablet Samsung. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Configurações aplicativo no seu telefone/tablet.

Role para baixo até a parte inferior Configuraçõese toque em Sobre telefone .

Aqui, toque no Informações de software .

Toque em Número da versão 6 a 7 vezes repetidamente e você será solicitado a inserir a senha do seu dispositivo.

Volte para o Configurações menu principal e toque em Opções de desenvolvedor .

Aqui, pesquise Depuração USB e ative o botão de alternância ao lado dele. Da mesma forma, ligue Desbloqueio OEM .

Agora, no seu PC, acesse o site oficial do KingoRoot e baixe o software para Windows.

Instale KingoRoot no seu PC.

Agora, conecte seu telefone/tablet Samsung ao PC usando o cabo USB.

Se for solicitado que você permita a depuração USB, faça-o.

Inicie o KingoRoot aplicativo no seu PC depois de conectar o telefone ao PC.

Agora, clique no Raiz botão para fazer root no seu telefone.

Após o root do seu telefone, você pode desconectá-lo do PC.

Depois de fazer o root em seu telefone, você pode seguir as etapas abaixo para desinstalar o aplicativo-

Abra o Configurações aplicativo e abra Aplicativos aqui .

Procurar Conta Samsung e toque nele.

Você verá o Desinstalar opção aqui; toque nele para desinstalar o aplicativo.

Palavras Finais

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender tudo sobre o pacote Android com.osp.app.signin. Além disso, se quiser desinstalar este aplicativo do seu telefone, você pode seguir as etapas mencionadas acima para desinstalá-lo.

