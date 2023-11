O que é o Nucoin e quais benefícios ele oferece para você?

O Nucoin (NCN) ganhou destaque recentemente após uma impressionante valorização de mais de 2.000% e a interrupção temporária de sua negociação. Esse ativo digital é o token de utilidade (utility token) do Nubank, uma das fintechs mais populares do Brasil. Neste artigo, vamos explorar em detalhes o que é o Nucoin, como ele funciona e quais benefícios ele oferece aos usuários.

O que é o Nucoin?

Ao contrário das criptomoedas tradicionais, o Nucoin não é uma moeda digital em si, mas sim um token de utilidade. Isso significa que ele possui uma funcionalidade específica dentro da plataforma do Nubank. Cada Nucoin tem um valor de mercado equivalente a R$ 1,54 no momento desta publicação.

Funcionalidades do Nucoin

O Nucoin é um programa de fidelidade baseado em tecnologia blockchain e tokenização. Ele pode ser reembolsado por benefícios exclusivos oferecidos pelo Nubank, como cashback e prêmios. A quantidade de Nucoins acumuladas determina o acesso a diferentes níveis de benefícios disponíveis.

Como adquirir Nucoins?

Existem diversas maneiras de adquirir Nucoins. Inicialmente, o Nubank distribuiu o token para seus usuários. Agora, os clientes têm a opção de adquirir e negociar Nucoins dentro da plataforma do Nubank.

Os usuários do Nubank podem ganhar Nucoins de diversas formas. Uma delas é utilizar os cartões roxinho e Ultravioleta para fazer compras, tanto na função de crédito como débito. Outra opção é comprar criptomoedas através do serviço Nubank Cripto. A quantidade de Nucoins recebidos varia de acordo com o nível do cliente no programa de recompensas.

O sistema Prova de Participação (PoS)



A tecnologia por trás do Nucoin é baseada no sistema Proof of Stake (PoS). Esse sistema é utilizado para processar e validar as transações realizadas com Nucoins, assim como acontece na rede Ethereum. Além disso, o PoS é considerado um dos sistemas mais sustentáveis ??entre as opções disponíveis para criptomoedas.

Níveis de recompensas

O Nubank possui sete níveis diferentes para os detentores de Nucoins. Quanto maior for o seu nível, mais Nucoins você terá. Para subir de nível, é necessário “congelar” os tokens em uma espécie de staking. No entanto, é importante ressaltar que os tokens não poderão ser utilizados durante pelo menos seis meses.

O staking é um serviço no qual os investidores oferecem seus tokens para verificar e proteger o blockchain. Em troca, eles recebem recompensas em criptomoedas. No caso do Nubank, os detentores de Nucoins recebem bilhetes para participar de sorteios de R$ 10 mil e um grande sorteio de R$ 1 milhão a cada 50 Nucoins congeladas.

Vale a pena investir em Nucoin?

É importante ressaltar que o Nucoin não é um ativo voltado para investimentos, mas sim um programa de fidelidade do Nubank. Portanto, antes de adquirir Nucoins, é fundamental entender suas funcionalidades e avaliar se os benefícios oferecidos são adequados às suas necessidades.

Explore as possibilidades oferecidas pelo Nucoin

O Nucoin é um token de utilidade desenvolvido pelo Nubank como parte de seu programa de fidelidade. Ele permite que os usuários acumulem e troquem Nucoins por benefícios exclusivos, como cashback e prêmios. Embora o Nucoin não seja uma criptomoeda com propósito de investimento, ele representa uma inovação no setor financeiro, utilizando a tecnologia blockchain para recompensar os clientes do Nubank.

Se você é um cliente do Nubank, vale a pena explorar as possibilidades oferecidas pelo Nucoin e aproveitar os benefícios exclusivos disponíveis. No entanto, é importante estar ciente das regras do programa de recompensas e do prazo mínimo de congelamento dos tokens. Com o Nucoin, o Nubank fortalece sua posição como uma das principais empresas de tecnologia financeira do Brasil, oferecendo aos clientes uma forma única de valorizar sua fidelidade.