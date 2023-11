Se você está se perguntando o que esperar do segundo dia de ENEM 2023, veio procurar respostas no lugar certo. Afinal, hoje mostraremos um apanhado geral de como será a segunda etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, você poderá se preparar no finalzinho dessa etapa tão importante na jornada estudantil, que pode abrir diversas portas profissionais.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica.

O que esperar do segundo dia de ENEM 2023

No próximo domingo, dia 12 de novembro, está agendado o segundo dia do ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesta fase, os participantes enfrentarão 90 perguntas objetivas de múltipla escolha.

Assim sendo, veja a seguir o que aguardar nesse exame e se prepare da melhor forma possível.

O segundo dia do exame ocorrerá no mesmo local onde se realizou a primeira fase, com início programado para as 13h30.

Portanto, fique atento ao cronograma para evitar atrasos:

Abertura dos portões dos locais de prova: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Conclusão das provas no segundo domingo: 18h30.



Como será a prova no segundo dia de ENEM 2023?

A prova consistirá em 45 questões objetivas de Matemática e outras 45 questões objetivas de Ciências da Natureza.

Para ter uma ideia melhor de como devem ser as questões, veja a seguir um resumo sobre cada matéria.

Matemática

As avaliações de Matemática no ENEM abrangem geralmente os seguintes tópicos:

Conceitos de matemática básica (aritmética, regra de três, porcentagem, razão e proporção, escala, lógica);

Geometria plana;

Geometria espacial;

Probabilidade e estatística;

Análise combinatória e funções.

Ciências da Natureza

Já a prova de Ciências da Natureza no ENEM engloba as disciplinas de Biologia, Química e Física. Confira os temas que frequentemente são abordados:

Biologia:

Ecologia;

Genética;

Fisiologia;

Evolução.

Física:

Mecânica;

Termodinâmica;

Eletricidade e Magnetismo;

Óptica.

Química:

Química Orgânica;

Química Inorgânica;

Estequiometria;

Cinética Química.

Química Ambiental;

Dicas para o segundo dia de ENEM 2023

Agora que já vimos o cenário geral de como será o segundo dia de ENEM, vamos ver algumas dicas de como você pode se preparar para a última etapa da prova?

1. Preparação com antecedência

Primeiramente, antes do grande dia, certifique-se de ter todo o material necessário pronto, como documentos de identificação, canetas pretas de boa qualidade, lanches saudáveis e água.

Além disso, confirme o local da prova antecipadamente para evitar contratempos no dia da avaliação.

2. Cronograma e horários do segundo dia de ENEM 2023

Respeitar os horários estabelecidos é crucial. Como vimos, os portões serão abertos às 12h e fecharão rigorosamente às 13h. Visto que, o início das provas está marcado para as 13h30, e a conclusão prevista é às 18h30.

Portanto, garanta que seu relógio esteja certo, no fuso horário correto e evite a ansiedade causada por atrasos. E lembre-se de que, após o fechamento dos portões, mesmo que você chegue 30 segundos atrasado, não poderá entrar.

3. Estratégia de resolução

Ao receber a prova, dedique alguns minutos para folheá-la e identificar as questões mais simples e aquelas que demandam mais tempo. Isso porque essa estratégia permite otimizar o uso do tempo e maximizar a pontuação.

4. Gerenciamento do tempo

Por falar em otimização do tempo, divida o tempo disponível de maneira equilibrada entre as disciplinas. Desse modo, evite ficar excessivamente concentrado em uma única questão.

Se uma pergunta parecer muito difícil, siga em frente e retorne a ela mais tarde, caso haja tempo.

6. Alimentação adequada no segundo do dia de ENEM 2023

Garanta que tenha uma refeição leve e nutritiva antes da prova. Não consuma alimentos pesados que possam causar desconforto durante o exame. Ademais, lembre-se de levar lanches saudáveis para repor a energia durante os intervalos.

7. Descanso e sono

Na noite anterior ao segundo dia de ENEM, certifique-se de ter uma boa noite de sono. Afinal, o descanso adequado contribui significativamente para o desempenho cognitivo.

Então, evite estudar intensamente na véspera e desligue-se das preocupações para relaxar a mente.

8. Controle do estresse

O estresse pode impactar negativamente o desempenho e fazer com que você tenha “brancos” na hora de fazer a prova. Para evitar que isso aconteça, pratique técnicas de respiração profunda e visualize situações positivas para manter a calma. Lembre-se de que o ENEM é uma oportunidade para demonstrar seu conhecimento, e não um motivo para pânico.

9. Revisão final

Por fim, antes de iniciar as provas, revise rapidamente os principais conceitos das disciplinas, relembrando fórmulas, vocabulário específico e estratégias de resolução. Isso porque essa revisão rápida pode aumentar sua confiança e segurança durante o exame.

Gostou das dicas? Então, agora que você já sabe o que esperar do segundo dia de ENEM 2023, coloque-as em prática e boa sorte!