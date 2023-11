O que estava na jaqueta de Travis Kelce quando ele apareceu para o Monday Night Football?

Travis Kelce entrou Estádio Ponta de Flecha na noite de segunda-feira ostentando um Chefes de Kansas City boné e uma jaqueta vintage de aparência estranha. A jaqueta, no Chefes‘cores vermelho e amarelo, não tinha o Cidade de Kansas seta nele – em vez disso, no canto superior esquerdo, havia um esboço do estado de Texas com uma estrela nele.

O que esse agasalho vintage representa? É uma homenagem à história de Kansas City… mas em uma cidade diferente.

Honrando a história dos Chiefs em Dallas

Muitos fãs podem não saber disso Kelcea jaqueta homenageou o Dallas Texanos — o Chefes‘ identidade antes de sua mudança para Cidade de Kansas na década de 1960.

Em agosto de 1959, o novo Liga de Futebol Americano concedeu franquias charter para diversas cidades ao redor do Estados Unidos. Isso incluiu Dallas – que saudou o NFLde Vaqueiros em 1960, bem como AFLde Texanosde propriedade do empresário Lamar Hunt.

Os texanos venceram 14 jogos e perderam 14 jogos nas temporadas de 1960 e 1961 antes de vencerem o campeonato AFL em 1962 – cinco anos antes do primeiro Super Bowl foi jogado. No entanto, os texanos não demoraram muito em Dallas, já que a cidade não tinha condições de sustentar duas franquias de futebol. Então Caçar mudou-os para Kansas City em 1963, e o resto é história.

A lealdade será testada à medida que as famílias Kelce e Swift se conhecerem melhor?

A família de Taylor Swift enfrentará uma pergunta difícil da família KelceParker Johnson

Os Kansas City…Texanos?

Interessantemente, Caçar inicialmente queria manter o “Texanos“apelido após a mudança para Missouricomo muitos dos antigos Dallas os jogadores eram de Texas. No entanto, Hunt foi dissuadido da mudança e, em vez disso, realizou um concurso para “nomear o time”.

E o vencedor desse concurso? O “Chefes“, que superou por pouco”Mulas“para o apelido de Cidade de Kansasé o primeiro time de futebol profissional.

Os recém-marcados Chiefs apareceram mais duas vezes no Super Bowl – vencendo após a temporada de 1969 – antes do AFL e a NFL concordou em se fundir em 1970. E com a chegada de jogadores como Kelce e Patrick Mahomesos Chiefs venceram o Super Bowl mais duas vezes apenas nas últimas quatro temporadas.