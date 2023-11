O que levar para o Enem 2023? Confira todos os itens essenciais!

Você já parou para pensar sobre o que levar para o Enem? Com a prova chegando, muitos estudantes começam a se questionar quanto ao que deve ou não deve ser levado. Pensando nisso, preparamos este guia com algumas considerações que podem te ajudar a se organizar da melhor forma possível. Não deixe de conferir e comece a se preparar com calma e tranquilidade para a prova do fim de semana!

O que levar para o Enem?

Para que a prova aconteça da melhor forma possível, é importante saber o que levar para o Enem no sentido do que é verdadeiramente permitido. Isso porque, muitos estudantes ainda cometem erros na hora de se preparar para a prova, levando itens que são proibidos, como os materiais escolares impróprios para a prova.

A seguir, listamos alguns materiais e itens que podem ser levados:

Documento de identificação oficial com foto, como a Carteira de Identidade (RG);

Caneta esferográfica que tenha tinta da cor preta e que seja fabricada em material transparente. Isto é, o “corpo” da caneta precisa ser transparente e não com uma cor sólida ou ofuscada;

e que seja fabricada em material transparente. Isto é, o “corpo” da caneta precisa ser transparente e não com uma cor sólida ou ofuscada; O próprio Inep também indica que os estudantes levem o cartão de confirmação de inscrição impresso. Essa medida pode te ajudar na hora de encontrar a sua sala, no local da prova, com mais facilidade. Afinal, no momento da ansiedade, podemos nos sentir um pouco “perdidos”, e o cartão pode ajudar na orientação;

Você também pode levar alimentos, como snacks, sanduíches ou outro tipo de lanche. Lembrando que eles serão inspecionados pelos fiscais.

É muito importante se atentar ao que pode ser levado para o Enem, como no caso dos materiais escolares. Muito estudantes, em meio à correria para se preparar para a prova, podem cometer o equívoco de separar uma caneta azul, por exemplo, para usar na prova. Porém, como vimos acima, só pode ser levada a caneta da cor preta. Caso contrário, você não terá a sua prova validada.

Isso decorre do fato de que a cor preta é a necessária para que o seu cartão de resposta seja escaneado adequadamente. Se a cor for azul, o scanner pode ter dificuldades para detectar a seleção das respostas que você fez. E isso, mais tarde, pode acarretar em um grande problema com relação à sua nota, não temos dúvida disso.

Portanto, fique bem atento ao que levar para o Enem para não cometer nenhum equívoco.



Vistorias poderão acontecer

Agora que você já pôde ver o que levar para o Enem, é importante ter a consciência que alguns aspectos podem passar por vistorias antes da prova. No caso dos alimentos, isso já deixamos claro acima, mencionando que eles poderão ser vistoriados para que os fiscais tenham a certeza de que os alunos não irão “colar” na prova.

Só que além dos alimentos, alguns tipos de roupas também podem necessitar de vistoria. Embora não haja uma regra de como se vestir no momento da prova, pode ser que determinadas vestimentas exijam algumas vistorias. Portanto, esteja pronto para isso.

Ademais, continue com seus estudos e boa sorte na sua prova!