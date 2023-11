O que você precisa saber para não ter seu benefício cancelado

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio pago mensalmente no valor de um salário mínimo para pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que se enquadrem em situação de baixa renda. No entanto, existem algumas regras que precisam ser seguidas para manter esse benefício e uma delas diz respeito ao acúmulo de rendas.

Neste artigo, vamos entender em quais situações é possível acumular renda sendo titular do BPC e quais são as regras para evitar o cancelamento do benefício.

Quem pode receber o BPC e quais são as condições?

O BPC é concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e depende da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que comprova que a família vive em situação de baixa renda. Para receber o salário mínimo todos os meses, é necessário comprovar que a renda familiar é de no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Essa condição de vulnerabilidade social indica que a família depende da ajuda do governo para cuidar do idoso ou da pessoa com deficiência que não possui condições de trabalhar.

É possível acumular o BPC com outras fontes de renda?

A resposta para essa pergunta é: depende! O titular do BPC pode acumular o pagamento do benefício com algumas fontes de renda, mas outras podem levar ao cancelamento do benefício. Vamos entender melhor quais são essas situações.

Rendas que podem ser acumuladas com o BPC

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o titular do BPC pode acumular o pagamento do benefício com as seguintes rendas:



Bolsa Família: O pagamento do Bolsa Família pode ser acumulado com o BPC, pois o benefício não entra no cálculo da renda per capita e vice-versa. Auxílios emergenciais: Caso o município pague algum auxílio emergencial, como é o caso de programas sociais específicos, esse valor também pode ser acumulado com o BPC. Salário de emprego fixo para pessoa com deficiência: No caso de uma pessoa com deficiência que seja titular do BPC e tenha um emprego fixo, é possível acumular o salário com o benefício. No entanto, é importante ressaltar que nesse caso haverá um corte de 50% no pagamento do BPC e o titular passará a ser incluso no auxílio-inclusão.

Rendas que não podem ser acumuladas com o BPC

Por outro lado, existem rendas que não podem ser recebidas em nome do titular do BPC, pois isso levaria ao cancelamento do benefício. São elas:

Pensões e aposentadorias do INSS: Caso o titular do BPC comece a receber pensões ou aposentadorias do INSS, o benefício será cancelado, uma vez que essas rendas são incompatíveis com o recebimento do BPC. Salários que ultrapassem o limite de renda per capita: Qualquer tipo de salário que ultrapasse o limite de renda per capita permitido para a família também levará ao cancelamento do benefício. Por exemplo, se a família recebe pensão alimentícia que excede o limite permitido, o BPC não poderá ser acumulado.

Ademais, o titular do BPC pode acumular o benefício com algumas fontes de renda, como o Bolsa Família e auxílios emergenciais, desde que essas rendas estejam dentro das regras estabelecidas. No entanto, é importante estar atento às rendas que não podem ser acumuladas, como pensões e aposentadorias do INSS e salários que ultrapassem o limite de renda per capita permitido.

Caso o titular do BPC comece a receber essas rendas, o benefício será cancelado. Portanto, é fundamental conhecer e seguir as regras para evitar problemas futuros.

