O Real Salt Lake força o Houston Dynamo ao terceiro jogo em uma emocionante disputa de pênaltis

Real Salt Lake recuperou de desvantagem contra o Houston Dynamo, forçando um terceiro e último jogo pela passagem para as semifinais da Conferência Oeste dos Playoffs da MLS.

O Real Salt Lake teve uma recuperação fenomenal contra o Houston

A segunda partida da série, realizada no America First Field, permaneceu equilibrada até meia hora, quando o zagueiro de Salt Lake Justen Glad derrubou Franco Escobar, do Dínamo, que entrou na área com bola controlada a toda velocidade e o árbitro marcou pênalti e sancionou a jogada com cartão amarelo.

Amine Bassi converteu o gol do Houston aos 28 minutos, com um chute na trave direita do goleiro MacMath desviou, mas no contra-ataque o próprio Bassi empurrou para dentro.

O RSL estava a um pé dos Playoffs, mas no segundo tempo conseguiu o empate com uma atitude diferente em campo e, principalmente, a entrada de Cristian ‘Chicho’ Arango em campo aos 55′. Apenas dois minutos depois, Chicho empatou, com uma triangulação que o deixou em posição de finalização, mas o goleiro Clark defendeu.

O Dínamo teve dificuldade para encerrar a partida, pois uma cobrança de falta de Brayan Vera esteve perto de converter

Aos 63′, Chicho fez o segundo, quando roubou a bola na largada e acertou um chute forte de pé direito que passou bem perto da trave. Depois veio o empate, mas em cobrança de falta soberba de Jefferson Savarino que foi para o canto oposto.

Pênaltis a favor da RSL na disputa de pênaltis de 11 pontos, Bassi errou para o Dínamo com um péssimo chute no meio e foi isso para HH, com Utah convertendo todos os cinco chutes. Enquanto isso, o Dínamo perdeu o segundo jogo nos 11 pênaltis. Embora recebam o jogo final no sábado, em casa, pela passagem às semifinais do Oeste.