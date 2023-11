O relacionamento de Taylor Swift com Travis Kelce está condenado? Numerologia prevê outra música de sucesso

Astrologia tem sido usado há muito tempo para prever a compatibilidade entre parceiros românticos, mas você sabia que a numerologia também pode fornecer informações sobre relacionamentos? Assim como Taylor Swiftfamosa canção sobre “signos estelares incompatíveis”, a numerologia sugere que seu relacionamento com Travis Kelce também pode enfrentar desafios.

Glynis McCants, numerologista e autor especialista, explica que a numerologia pode revelar muito sobre uma pessoa com base na data de nascimento e no número do caminho de vida. McCants, que realizou mais de 50.000 leituras em sua carreira, acredita que Swift e Kelce pode não ter uma história de amor para toda a vida. Ela diz: “Quando você estuda números tanto quanto eu, no fundo, entendo quem eles são.”

Travis Kelce é questionado se ele está apaixonado por Taylor Swift… e esta foi sua resposta

O número do caminho de vida de Swift é 7, o que significa espiritualidade. McCants ressalta que o trabalho de Swift reflete esse aspecto de sua personalidade, visto em sua devoção à mãe. McCants diz: “O 7 é aquele que diz: ‘Quem sou eu? O que sou eu? Por que estou aqui?’ Você pode dizer que ela faz isso em seu trabalho, certo?” Com três 7s em seu gráfico, Swift também exala um ar de mistério que as pessoas podem não entender completamente.

Por outro lado, Kelce tem um número de trajetória de vida 6, o que indica carisma e criatividade. McCants o descreve como “o rei do castelo” e destaca seu amor pela liberdade e aventura. No entanto, a combinação de 6 e 7 em um relacionamento pode levar a falhas de comunicação. McCants explica que suas personalidades dificultam a comunicação eficaz.

Eles terão dificuldades potenciais

Apesar desses desafios, Swift e Kelce têm demonstrado publicamente seu carinho um pelo outro. Swift até assistiu a vários jogos de futebol de Kelce. No entanto, McCants alerta que seus planos de numerologia mostram quatro “números de desafio” em seis, indicando possíveis dificuldades.

Embora a numerologia possa fornecer insights sobre relacionamentos, é importante lembrar que ela é apenas uma ferramenta entre muitas. A compatibilidade é influenciada por vários fatores, incluindo habilidades de comunicação, valores compartilhados e conexão emocional.

No final, só o tempo dirá se o relacionamento de Swift e Kelce resistirá ao teste do tempo. A numerologia pode oferecer alguns insights, mas, em última análise, cabe aos indivíduos envolvidos fazerem seu relacionamento funcionar.