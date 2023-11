O relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce não é mais um artifício: é um romance moderno ao estilo Disney

Tele divulgou romance entre Taylor Swift e Travis Kelce cativou os fãs desde que foi revelado em setembro.

Apesar das especulações sobre sua autenticidade, o especialista em relações públicas Eric Schiffer afirma que o relacionamento deles é “absolutamente real”. A natureza de destaque de seu romance atraiu considerável atenção da mídia, com Swift apoiando Kelce em Chefes de Kansas City jogos, e Kelce participando de um dos shows de Swift na Argentina, onde modificou a letra para fazer referência ao relacionamento deles.

“Este não é um golpe de relações públicas que eles inventaram para enganar o público, mas sim um romance moderno, estilo Disney, que envolve uma estrela do futebol com carisma e um ícone da música megastar que tem um personagem que faz os jovens admirarem. ”, disse Schiffer ao US Sun.

“E eles estão se apaixonando diante de nossos olhos de uma forma que é ao mesmo tempo mágica e capaz de navegar pelo intenso escrutínio que surge quando está sob os holofotes da mídia.”

Benefícios financeiros

Schiffer também sugeriu que ambos poderiam se beneficiar financeiramente de sua conexão pública, observando os recentes registros de marcas registradas de Kelce para nomes e frases relacionadas a ele, como “Travis Kelce”, “Flight 87”, “Alright Nah”, “KillaTrav” e “Kelce’s Krunch .”

“Pelo que sabemos, trata-se de Taylor treinando Travis sobre como monetizar, porque é alguém que gosta de elevar seus parceiros”, acrescentou Schiffer.

“Então, isso pode ter vindo dela. Mas isso também permite que Travis tenha maior controle sobre as pessoas que estão tentando sequestrar sua marca para se beneficiar da estrela de Taylor que está brilhando nela.

“Ele pode fechar muitas coisas se tiver controle de marca registrada.”