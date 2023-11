O retorno antecipado de Kyler Murray após “longos 10 meses” destaca o confronto Cardinals vs.

O quarterback do Arizona Cardinals, Kyler Murray, está preparado para seu tão aguardado retorno a campo, após uma árdua jornada Recuperação de 10 meses a partir de um LCA rompido.

Murray está pronto para fazer seu retorno em Domingo contra o Atlanta Falcons marcando seu primeiro jogo após um exigente período de reabilitação.

O Veterano de 5 anosrecuperando-se de um LCA rompido desde Dezembro de 2022reabilitou diligentemente o joelho e agora está pronto para recuperar sua posição como o Cardeais’ como zagueiro titular depois de um Janela de prática de 21 dias que começou em 18 de outubro.

Refletindo sobre suas emoções enquanto se prepara para retomar as funções de zagueiro do CardeaisMurray expressou uma postura composta. “Estou meio sem emoção”, Murray compartilhou com os repórteres na quinta-feira. “Não estou tentando ficar muito alto, muito baixo. Foram longos, longos 10 meses.”

Murray: Estou apenas tentando fazer o que quero

O Cardeaissob a nova liderança técnica, moderaram as expectativas para Murray retorno, enfatizando uma visão realista de seu desempenho.

“Temos que estar dispostos a entender que pode não parecer com Kyler (pré-lesão), e acho que ele tem uma boa expectativa disso”, Treinador principal Jonathan Gannon compartilhado no início desta semana.

Respondendo aos comentários de seu treinador, Murray afirmou que a lesão não alteraria seu estilo de jogo. “Cada vez que entro em campo, tento fazer o que quero”, disse Murray. “Eu ouço o que (Gannon está) dizendo, mas isso não está na minha cabeça.”

Com uma equipe técnica renovada após Murray lesão, este próximo jogo contra o Falcões marcará sua estreia em um novo esquema ofensivo.

Murray manifestou confiança no esquema, afirmando que o jogo contra o Falcões ofereceria o primeiro vislumbre de como o estratégias da equipe se alinharia no campo.

O retorno de alto risco de Murray

Tem havido especulações sobre o status do quarterback à luz de possíveis mudanças dentro da organização.

As apostas são notavelmente altas para Murraycom a discussão girando em torno do impacto potencial de seu desempenho no Cardeais’ decisões futuras, especialmente em relação ao draft da NFL do próximo ano.

Rumores sobre um possível substituto no draft, especialmente o quarterback do USC Caleb Williams, surgiram, mas Murray histórico sólido e habilidade comprovada na NFL apresentam uma perspectiva contrastante.

Como Murray se prepara para voltar aos holofotes do NFLo foco muda para como seu desempenho moldará não apenas a temporada atual da equipe, mas também sua trajetória futura.