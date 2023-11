O romance de Travis Kelce e Taylor Swift é responsabilizado pela má estreia de Austin Reaves na temporada do Lakers

Rum pouco antes de ethe Travis Kelce e Taylor Swift O romance se tornou público, há uma entrevista do animado Austin Reaves falando sobre a possibilidade de namorar o popstar. Em seu rosto e palavras, pode-se ver que ele pode ter uma queda por Taylor, mas o romance dela com o TE do Kansas City Chiefs foi confirmado pouco depois disso. A temporada da NBA acabou de começar e os fãs do Lakers parecem pensar que a decepção pode estar afetando o desempenho de Austin Reaves com o Roxo e Dourado. Jogadores desmotivados tendem a não apresentar ótimos resultados, independente do esporte. Com o Lakers, Austin Reaves ofereceu aos fãs um início de temporada lento e eles estão rapidamente apontando o motivo potencial para esse desastre.

Os fãs do Lakers esperam o melhor de Austin Reaves

Quando a temporada passada terminou, Austin Reaves foi colocado logo abaixo de LeBron James e Athony Davis como o terceiro jogador mais importante do elenco. Sua melhora em um curto período de tempo fez com que todos pensassem que ele poderia se tornar um dos melhores armadores da liga. Mas os primeiros jogos oficiais da temporada foram uma decepção para todos os fãs e provavelmente para a liderança do Lakers que acreditavam que ele seria a resposta. Na derrota mais recente do Lakers por 132-127 contra o Sacramento Kings, esperava-se que Reaves contribuísse para um suspense na prorrogação, mas apenas Davis e James foram capazes de dar o tom para o time. Reaves conseguiu apenas cinco pontos em 1 de 12 arremessos de campo e 1 de 8 na faixa de três pontos.

Os fãs online rapidamente começaram a trollar Reaves, insinuando que Travis Kelce ‘roubou’ sua mulher e essa foi a razão pela qual ele não tem sido ele mesmo desde então. Embora a Internet às vezes possa ser um lugar cruel, não há evidências de que o romance de Travis Kelce e Taylor Swift tenha afetado Reaves de alguma forma. Se ter uma musa é o problema para um atleta como Reaves, alguém arranja uma namorada para ele rapidamente ou lembra-o de que ele é um jogador profissional da NBA. Certamente veremos o regular Austin Reaves nesta temporada e esta é apenas uma pequena queda em seu jogo da qual ele se recuperará.