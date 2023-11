O running back da Virgínia, Perris Jones, foi retirado do campo após um golpe assustador

EUum momento tenso durante o jogo de futebol americano universitário de quinta-feira à noite, Cavaliers da Virgínia correndo de volta Perris Jones foi retirado do campo em uma maca após uma forte colisão com um Louisville defensor. O incidente ocorreu no Cardeais‘ Linha de jarda-42 durante o segundo quarto do jogo.

Jones recebeu um passe de tela de Virgínia quarterback calouro Anthony Colandrea e estava avançando a bola quando foi recebido por um jogador de Louisville, resultando em um impacto violento que causou um fumble. Receptor de Virgínia, Malik Washington, recuperou a bola perdida, transformando uma jogada potencialmente desastrosa em uma jogada de sorte ao correr para um touchdown de 42 jardas. Essa pontuação proporcionou Cavaleiros uma vantagem de 21-14 sobre seus oponentes.

O jogo foi interrompido por um longo período enquanto a equipe médica de ambas as equipes atendeu Jones em campo. Posteriormente, ele foi levado a um hospital local para avaliação médica adicional, com o ESPN equipe de transmissão prometendo atualizações sobre sua condição assim que estiverem disponíveis.

UVA conseguiu a vitória

Apesar da cena angustiante, o jogo continuou, com Virgínia mantendo a liderança proporcionada pelo touchdown inesperado. O CavaleirosO recorde da temporada, de 2 a 7, desmente a natureza competitiva de seu desempenho, tendo sido derrotado em vários jogos disputados contra adversários formidáveis.

JonesA lesão do jogador e o subsequente touchdown tornaram-se o ponto focal do jogo da noite, ressaltando a natureza imprevisível do futebol. O Cavaleiros‘ A determinação foi testada na sequência, enquanto eles lutavam para capitalizar a vantagem contra Louisville.