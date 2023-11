O running back do Steelers diz que está ‘cansado dessa merda’ após a derrota no último segundo para o Browns

Tele Pittsburgh Steelers perdeu por 13 a 10 para o Cleveland Browns no domingo – sua primeira derrota por um placar em 2023 NFL temporada. Apesar de ladrões permaneça firmemente no AFCNa busca pelos playoffs, a derrota para seus rivais de divisão revelou as rachaduras Pitsburgodo ataque (77 jardas aéreas) que tem sido difícil de superar.

Correndo de volta Najee Harris está cansado de tudo. Em meio ao declínio da produção – Harris tem apenas 499 jardas corridas e três touchdowns nesta temporada – o primeiro Pro Bowl a seleção parece entender que a forma como os Steelers estão vencendo provavelmente não culminará em uma aparição nos playoffs.

Fraturas nos bastidores?

Após a derrota em Estádio Cleveland Browns, Harris deu a entender aos repórteres que há interesses conflitantes trabalhando nos bastidores em Pitsburgo – embora a equipe tenha um recorde surpreendente de 6-4 e atualmente possua a última vaga como wild card no AFC.

Poderia ser interpretado como um sinal preocupante o fato de Harris ter se recusado a responder se o ladrões os jogadores estão focados no coletivo e não nas realizações individuais. É algo que o treinador principal Mike Tomlin terá que abordar no vestiário antes que os Steelers se dirijam para Cincinnati próximo domingo em outro momento crucial AFC Norte choque.

Os contendores e pretendentes da NFL – onde está Pittsburgh?

Najee, o realista

Harris também lançou dúvidas sobre quão bom o ladrões realmente são, apesar de seu recorde de 6-4 e capacidade de forçar reviravoltas na defesa.

“É um bom disco, mas este é o NFL”, advertiu Harris. “Vencer como fizemos não nos levará a lugar nenhum.”

Harris tem razão. O recorde de 6-4 dos Steelers foi sustentado por um recorde de 6-1 em jogos de um placar – indicativo de execução em momentos decisivos, até certo ponto, mas é principalmente emblemático de pura sorte. Pitsburgo tem o 31º ataque de passes na NFL – e apesar de possuir uma defesa com pontuação entre os 10 primeiros, os Steelers são 28º em jardas permitidas.

Mas se Pittsburgh se encontrar em outro jogo acirrado contra o Joe BurrowSem o Bengals na semana 12, pode ser tolice apostar que eles encontrarão uma maneira de obter a sétima vitória da temporada.