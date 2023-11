O running back texano substitui o chutador lesionado e cria reações inestimáveis ​​​​ao acertar o field goal verde

Óno domingo, o Houston Texanos comissão técnica teve que enfrentar uma das situações mais assustadoras do futebol: uma lesão em seu chutador.

Quando Pesquisa Fairbairn tiveram que sair do jogo, eles olharam para a linha lateral e subiram running back Dare Ogunbowale. O que aconteceu a seguir foi tão histórico e inesperado que as reações refletissem toda a gama de humanos emoções.

Dare Ogunbowale fez história com field goal verde

No início, Ogunbowale começou dando o pontapé inicial para Houston. Treinador principal DeMeco Ryans esperava que seu time pudesse ver o resto do jogo e tentar mais algumas quartas descidas do que o normal para evitar o envio de um running back para chutar um field goal.

Impasse 30-30 contra o Bucaneiros de Tampa Bay e olhando para o quarto gol da linha de 11 jardas do Tampa, os texanos tiveram a opção de ir em frente, já tendo tentado uma jogada semelhante no início do segundo tempo. No entanto, Ryans optou por lançar os dados e enviar Ogunbowale para a tentativa de field goal.

Ogunbowale acertou o field goal de 29 jardas para dar aos texanos uma pequena vantagem, e eles precisariam disso. Eles acabaram vencendo o jogo por dois pontos, 39-37atrás cinco touchdowns e um recorde de novato de 470 jardas do segundo escolhido do draft, CJ Stroud.

O chute bem-sucedido o fez o primeiro não chutador ou apostador a fazer um field goal em um jogo da temporada regular desde o wide receiver Wes Welker em 2004 contra Patriotas.

As reações de Texans e Buccaneers mostraram o quão inesperado foi o jogo heróico do Texans RB. Coordenador de equipes especiais Frank Ross não conseguiu conter sua excitação, correndo para o campo balançando os braços e gritando. O quarterback dos Bucs, Baker Mayfield só pude encolher os ombros como se dissesse: “o que você pode fazer sobre isso?”

Ryans assistiu com hesitação, mas quando o chute flutuou através das colunas, um breve erguer de sobrancelha de surpresa se transformou em um sorriso satisfeito. Ele deu a Dare Ogunbowale a chance de ser um herói e ele não perdeu.