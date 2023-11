O segurança do Bills, Taylor Rapp, sai de campo em uma ambulância enquanto Damar Hamlin observa

Notas de búfalo segurança Taylor Rap deixou o campo imobilizado e em ambulância durante o jogo da semana 11 contra o Jatos de Nova York no domingo no Highmark Stadium como Damar Hamlin assistido da linha lateral.

Rapp, 25, colidiu com companheiro de equipe Conferência Johnson ao tentar enfrentar o running back dos Jets Salão Breece momentos antes do intervalo. Jogadores e funcionários de ambos os times pareciam preocupados quando a segurança do Bills foi transportada para fora do campo em uma ambulância.

Briga gigante começa no jogo do Bills durante o Monday Night Football

Johnson, de 27 anos, permaneceu no chão e imediatamente assumiu a posição de esgrima, mas Rapp não desmaiou imediatamente. Ele se levantou e caiu lentamente enquanto os assistentes técnicos iam em seu auxílio.

As câmeras capturaram Rapp movendo os dedos e as extremidades superiores após recuperar a consciência na ambulância. Ele passará por nova avaliação no hospital.

Rapp jogou suas primeiras quatro temporadas com o Rams de Los Angeles e uma vez se tornou viral nas redes sociais por pedir sua namorada em casamento depois de vencer Super Bowl LVI.

A lesão de Damar Hamlin foi estranhamente semelhante

A transmissão teve como foco Hamlin, também segurança do Bills, enquanto Rapp saía de campo em uma ambulância.

Hamlin, 25 anos, parecia calmo na linha lateral, mas o safety do Bills estava claramente pensando no momento em que ele receberia atendimento médico.

Na temporada passada, durante um Segunda à noite futebol jogo fora de casa contra o Cincinnati BengalsHamlin teve que ser ressuscitado após impacto com receptor Tee Higgins.

Hamlin voltou recentemente ao campo onde aconteceu o incidente em Cincinnati. Ele disputou apenas alguns jogos nesta temporada. Contas RB Damien Harris sofreu um destino semelhante no início deste ano.