O show incrível de Antetokounmpo novamente não é suficiente para o Bucks na derrota contra o Magic

Paulo Banchero fez 26 pontos e 12 rebotes, Orlandode Irmãos Wagner combinados por 43 pontos e o Magia tratou o Milwaukee Bucks sua segunda derrota consecutiva, 112-97 na noite de sábado. Milwaukee Giannis Antetokounmpo fez 35 pontos, 10 rebotes e sete assistências, duas noites depois de marcar 54 pontos na derrota de quinta-feira em Indiana.

O Bucks jogou uma segunda partida sem Damian Lillardque tem uma dor na panturrilha esquerda. Francisco Wagner marcou 24 para o Magic e Mo Wagner saiu do banco com 19 pontos e quatro rebotes. Jalen Suggs somou 20 pontos.

A derrota quebrou a seqüência de 14 vitórias consecutivas do Milwaukee contra o Magic e marcou a primeira derrota do Bucks em Orlando desde 14 de março de 2018. As 35 tentativas de lance livre do Magic deixaram Antetokounmpo frustrado com a defesa de seu time.

“Às vezes é preciso colocar o corpo em risco, receber aquele golpe, para facilitar a nossa defesa. Nos últimos dois jogos não fizemos isso”, disse. “No momento, sinto que estamos estagnados. Estamos voltando para a defesa e não mostrando muita ajuda. Não estamos protegendo uns aos outros tanto quanto deveríamos e, às vezes, quando viramos a bola, nós sentamos e reclamamos. Precisamos sair dessa mentalidade e parar de sentir pena de nós mesmos.”

O Magic liderou por dois dígitos após uma sequência de 9 a 0 no meio do segundo quarto. O Bucks ficou para trás por 65-49 após um primeiro tempo em que teve nove viradas e errou nove lances livres.

O Magic alcançou a vantagem de 16 pontos no quarto período, mas o Bucks acertou seus primeiros seis arremessos no período, incluindo 3 pontos de Chris Middleton e Bobby Portise rapidamente reduziu a margem de Orlando para 11. Mas Banchero respondeu com um salto em distância, Jonathan Isaac acertou uma cesta de 3 pontos e o Bucks nunca mais ameaçou.

“Eles correram para reduzir para 11. Acabamos de chegar ao amontoado e eu disse a todos para ficarem equilibrados, agressivos e terminarem o jogo”, disse Banchero. “Foi o que fizemos. Definitivamente senti que merecíamos vencer aquele jogo.”

A vitória deixou o Magic em 5-4, depois de ter começado a temporada passada com 5-20, e de acordo com o técnico Jamahl Mosleyvencer o Bucks foi um avanço.

“É muito importante para nossos fãs que eles testemunhem o que nossos rapazes estão fazendo agora, esta noite”, disse Mosley. “Eles jogaram com bastante resistência, sentaram-se e defenderam. Enfrentaram todos os desafios.”

O frequentemente lesionado Isaac terminou o jogo e marcou 10 pontos, com cinco rebotes e um bloqueio em 17 minutos. Guarda mágico Markelle Fultzque jogou 29 minutos na derrota de quinta-feira à noite para Atlanta depois de perder três jogos com o joelho esquerdo inchado, sofreu uma lesão tardia.

A SEGUIR

Dinheiro: No búfalos de Chicago na segunda-feira.

Magia: No Redes do Brooklyn na terça-feira.