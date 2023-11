O silêncio enigmático de Belichick: o técnico do Patriots se recusa a revelar o quarterback titular

Bill Belichicko treinador principal do Patriotas da Nova Inglaterramanteve o mundo do futebol em suspense ao se recusar a revelar quem será o zagueiro titular do time no próximo jogo contra o Gigantes de Nova York. Apesar de ter sido pressionado pelos repórteres durante sua coletiva de imprensa na manhã de sexta-feira, Belichick permaneceu calado sobre sua decisão.

Quando questionado sobre o quarterback titular, Belichick simplesmente respondeu: “Eu disse a todos para estarem prontos para partir.” Ele deixou claro que não tinha intenção de divulgar quaisquer detalhes, afirmando: “Assim que começarmos isso – não vou seguir esse caminho. Desculpe.”

A decisão de Belichick de manter o quarterback titular em segredo deixou muitos se perguntando por que ele se sente compelido a fazê-lo. Quando questionado sobre sua relutância em responder, Belichick respondeu: “Simplesmente não vou entrar nisso. Seja quem for, (espero) que esteja pronto para ir.”

Um jogador que expressou seu desejo de começar é Mac Jones, o quarterback novato. Jones, que ficou no banco no último jogo do time contra o Colts de Indianápolisafirmou: “Espero que sim. Quer dizer, esse é o plano. Eu sempre trabalho muito para isso. Eu realmente coloco muita atenção e detalhes na semana.”

Mac Jones tem lutado durante toda a temporada

Jones enfrentou muitas dificuldades nesta temporada, tendo sido suplente três vezes em 10 jogos. De acordo com o Pro Football Focus, ele cometeu mais jogadas dignas de rotatividade do que qualquer outro quarterback da liga. Por outro lado, Bailey Zappeque não conseguiu impressionar com suas oportunidades limitadas, possui a porcentagem de conclusão ajustada mais baixa de qualquer passador.

Apesar da incerteza em torno da posição de zagueiro, tanto Jones quanto Zappe se preparam para o jogo contra os Giants. BelichickA recusa de nomear um titular criou um ar de mistério e expectativa antes do início do jogo de domingo no MetLife Stadium.

A decisão dos Patriots de manter seu quarterback titular em segredo reflete a abordagem característica de Belichick de manter o sigilo e manter os oponentes em dúvida. Embora isso possa frustrar os torcedores e a mídia, o foco de Belichick continua em encontrar a melhor opção para levar o time à vitória.