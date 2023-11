O suposto assassino de Tupac Shakur, Keefe D, se declara inocente da acusação de assassinato

Duane “Keefe D” Davis o homem supostamente responsável pelo assassinato de Tupac Shakur há mais de 25 anos, finalmente conseguiu seu dia no tribunal após 2 atrasos.

Keefe D estava presente e algemado na manhã de quinta-feira em um tribunal do condado de Clark, em Las Vegas, para enfrentar sua acusação de assassinato… ele se declarou inocente após ser nomeado defensor público.

Conforme informamos, o suspeito de 60 anos apareceu pela primeira vez no tribunal no início de outubro, mas seu advogado nunca apareceu… atrasando a acusação por algumas semanas. A segunda audiência foi novamente atrasado para o mesmo problema.

Após a audiência inicial, Clark County DA Steve Wolfson disse que Keefe deveria se declarar inocente da acusação de assassinato com uso de arma mortal.

Lembre-se, Keefe D era preso perto do final de setembro – e o filmagem da câmera corporal da prisão mostrou-o agindo com bastante calma enquanto era colocado na traseira do carro da polícia.