O técnico de Francis Ngannou ainda quer Jon Jones como próximo, diz ao UFC e ao PFL para ‘deixarem seus egos de lado’ para que isso aconteça

Francis Ngannou pode essencialmente escolher a dedo seu próximo oponente depois de chocar o mundo ao levar o campeão linear dos pesos pesados ​​​​Tyson Fury a uma decisão dividida em sua estreia no boxe profissional, mas provavelmente há um nome que permanece fora de alcance.

Campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Jon Jones.

Ngannou e Jones dançaram em torno de uma briga durante quase dois anos, mas nunca chegaram a competir. Folga, lesões e negociações contratuais impediram que a luta acontecesse antes que Ngannou cortasse relações com o UFC como agente livre para que pudesse prosseguir sua luta de boxe com Fury, bem como um novo acordo lucrativo com o PFL.

Embora as opções de Ngannou sejam muitas no momento, seu técnico Eric Nicksick ainda sonha com um mundo onde ele possa finalmente preparar “O Predador” para uma luta com indiscutivelmente o maior lutador de MMA de todos os tempos.

“Em um mundo perfeito, para mim, ainda quero aquela luta com Jon Jones”, disse Nicksick na quarta-feira. A hora do MMA. “Inferno, sim, eu quero. Só porque quero competir contra os melhores e acho que Jon é o melhor. Não quero mais palpites sobre quem é o homem mais malvado do planeta. Vamos executá-lo. Vamos fazê-lo.”

Por mais que Nicksick queira a luta, contratar Ngannou contra Jones agora exigiria que o UFC co-promovesse ao lado do PFL. É um movimento que a organização rejeitou em quase todos os momentos fora da luta de boxe de 2017 entre o astro do UFC Conor McGregor e Floyd Mayweather.

O UFC também não tem necessidade financeira de co-promover com ninguém, graças à empresa que obteve lucros e receitas recordes nos últimos dois anos, sem mencionar um futuro acordo de direitos de transmissão que pode ser um dos mais ricos do esporte.

Mesmo assim, Nicksick adoraria ver o UFC e o PFL encontrarem uma maneira de trabalhar juntos, mesmo que apenas uma vez, para finalmente montar uma luta dos sonhos que seria ainda maior agora, após a atuação de Ngannou contra Fury.

“Você pode fazer isso acontecer”, disse Nicksick. “Ambos os lados podem fazer isso acontecer se realmente quiserem. Deixem seus egos de lado, vamos ao Allegiant Stadium [in Las Vegas]vamos dar o que os fãs querem e vamos pegar Jon e Francis e vamos ver quem é o homem mais malvado do planeta.

“Quero competir contra os melhores. Eu já disse isso uma e outra vez. Não é desrespeito ao Jon. Acho que ele é o melhor que já fez isso, mas quero essa oportunidade de treinar contra ele e quero essa oportunidade de vencer o cara.

Ngannou deixou o UFC como campeão dos pesos pesados, o que resultou na promoção marcando uma nova luta entre Jones e Ciryl Gane com o título vago em disputa. Na opinião de Nicksick, trazer Ngannou de volta para uma luta com Jones agora serviria apenas como uma recompensa para o UFC depois de perdê-lo no free agency.

“Eu vejo assim – se você tiver [Shohei] Ohtani e deixá-lo andar de graça, você não ganha nada com isso”, explicou Nicksick. “Eles não receberam nada em troca por deixarem o homem mais malvado do planeta ir embora. Nada. Eles não continuaram e fizeram uma superluta. Eles não fizeram nada. Eles apenas o deixaram andar de graça. Acho que agora você pode corrigir esse erro e se dar a oportunidade de fazer promoção cruzada. Faça um PFL-UFC e vamos colocar o pior homem do planeta contra o outro. Vamos descobrir. Vamos fazer isso no Allegiant Stadium, vamos vender o lugar. Vamos vender todas essas compras de pay-per-view.

“Todo mundo ganha no final do dia. Todo mundo ganha. Os torcedores vencem. Os lutadores vencem. Os promotores vencem. Possivelmente até o UFC, porque olhando dessa forma, Francis obviamente está fazendo com que eles engulam as palavras. Ele saiu de graça e está saindo e fazendo suas coisas. No final das contas, era isso que queríamos. Queríamos boxear e fazer isso sob a bandeira da Zuffa e co-promover. Acho que tudo é possível.”

Embora ainda não se saiba se o UFC algum dia consideraria uma co-promoção com alguém, muito menos com uma organização rival de MMA, Nicksick espera que os dois lados possam encontrar um terreno comum para um bem maior.

“Eu acho que Dana [White] e o UFC são empresários inteligentes”, disse Nicksick. “Se o negócio está certo, a logística está certa, acho que você deixa seu ego de lado e simplesmente faz acontecer.”