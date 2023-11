O técnico do New Raiders, Antonio Pierce, é ridicularizado por dizer que vai ‘tocar’ e ‘sentir’ seus jogadores

Tele Invasores de Las Vegas treinador demitido Josh McDaniels e gerente geral David Ziegler na quarta-feira, devido ao início de temporada por 3-5, nomeando Antonio Pierceque trabalhava como técnico de linebackers, como técnico interino.

No entanto, perfurarum ex-jogador com uma carreira de sucesso, incluindo um Super Bowl win, ergueu as sobrancelhas pelos motivos errados durante sua coletiva de imprensa introdutória.

Duas mulheres brigam violentamente em jogo do Las Vegas Raiders

“Tive oportunidades de sair e ir para outras organizações”, perfurar observou, ao explicar por que ele queria continuar fazendo parte do Invasores equipe treinadora.

“Decidi não fazê-lo, pois o conto é que cresci em Compton, Califórnia. Nasci Corsário. Eu nasci assim.

“Sou um ex-jogador. Toco ex-jogadores. Eles vão me sentir. Preciso senti-los.”

Isso gerou diversas reações zombeteiras nas redes sociais.

“Eu meio que não quero saber o que acontece no vestiário dele”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter.

“Antonio Pierce prestes a ser chamado para o RH em seu primeiro dia”, foi outro.

Antonio Pierce substitui Josh McDaniels

McDaniels foi demitido do cargo de técnico do Invasoresapesar de ainda ter vários anos de contrato.

A decisão veio em um momento em que a equipe tem enfrentado dificuldades nesta temporada e mostrou poucas melhorias sob McDanielsque já havia atuado como coordenador ofensivo do Patriotas da Nova Inglaterra.

Ele tem um histórico de passagens malsucedidas como treinador principal, com um recorde combinado de 20-33 com o Invasores e a Denver Broncos.

McDanielsque também foi demitido pelo Denver Broncos em 2010, teve uma breve passagem como coordenador ofensivo do Carneiros antes de voltar ao Patriotas da Nova Inglaterra para um mandato de 11 anos.

Em sua carreira, McDaniels passou um total de 19 das 24 temporadas com o Patriotasservindo principalmente como coordenador ofensivo em 14 dessas campanhas.