O técnico do Sixers, Nick Nurse, apoia Kelly Oubre Jr. Em meio a especulações de atropelamento e fuga

Treinador do Philadelphia 76ers Nick Enfermeira está zombando das teorias em torno Kelly Oubre Jr.O recente acidente de atropelamento e fuga … dizendo que ele acredita 100% que os ferimentos do hooper são resultado de um atropelamento por um veículo.

Nurse – que está em sua primeira temporada no Philly – se reuniu com a mídia antes do jogo dos Sixers contra o Boston Celtics na quarta-feira… e foi questionado sobre os rumores de que Oubre não está compartilhando a história completa depois que a polícia declarou lá não havia imagens de vigilância para apoiar a afirmação do hooper.

A enfermeira disse que não está analisando muito o relatório… já que não tem motivos para pensar que o jovem de 27 anos inventaria sua versão das coisas.

A história relatada sobre o atropelamento e fuga de Kelly Oubre Jr é que a Polícia da Filadélfia afirma não ter encontrado nenhuma evidência de que houve um atropelamento e fuga que causou ferimentos em Oubre. #Seis HC Nick Nurse aborda a situação, mas é negar, negar, negar. ⁦@SportsRadioWIP⁩ pic.twitter.com/lRl8ZO4kKa – Howard Eskin (@howardeskin) 15 de novembro de 2023

“Eu não abordaria isso”, disse Nurse em um vaivém com um repórter. “Não tenho uma resposta para isso, a não ser acreditar no que foi relatado até agora.”

A enfermeira disse que recentemente tomou conhecimento da conversa em torno do incidente… mas reiterou que não estava dando atenção ao assunto.

“Mais uma vez, vou acreditar em Kelly em sua palavra e todas essas coisas e me concentrar neste jogo e lidar com as coisas conforme elas surgirem.”



Como informamos anteriormente, Oubre foi bastante espancado quando voltou para seu apartamento na Filadélfia no sábado… com Filmagem redonda mostrando-lhe dizer à esposa que acabou de ser atropelado por um carro.

Disseram-nos que mais tarde ele foi entrevistado pela polícia no hospital… mas possivelmente confundiu o local do incidente, pois estava tomando medicamentos e era novo na área.