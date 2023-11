O Touch ID parou de funcionar para desbloquear com um único toque no macOS Sonoma

O macOS Sonoma ainda está quebrado. Embora seja divulgado publicamente, ainda existem muitos problemas. Sonoma ainda não é compatível com todos os recursos dos Macs, especialmente dos MacBooks. Um desses problemas que veio à tona é o problema com o Touch ID.

Os usuários de Mac relataram que o Touch ID não funciona como deveria após a atualização e, na pior das hipóteses, não funciona. A comunidade Apple está repleta de reclamações sobre o Touch ID após a atualização do Sonoma. Alguns disseram que o Touch ID só funcionava quando pressionavam alguma tecla enquanto o usavam e não desbloqueia com um único toque.

Se, após a atualização para o Sonoma, o Touch ID parou de funcionar para desbloquear com um único toque, isso é um problema sério que você tem com o seu Mac e precisa ser corrigido o mais rápido possível. Aqui estamos com um guia para ajudar a corrigir esse problema que os usuários enfrentam com o Touch ID após a atualização do Sonoma.

Corrigir o Touch ID que parou de funcionar para desbloquear com um único toque no macOS Sonoma

Este é um grande problema que muitos usuários enfrentam após atualizar para o macOS Sonoma. Se você também estiver enfrentando problemas com o Touch ID após a atualização do macOS Sonoma, aqui está o que você pode fazer para corrigi-lo:

Reinicie seu sistema

Em primeiro lugar, você deve reiniciar o seu Mac sem demora. Se você estiver enfrentando esse problema após a atualização, pode ser devido a alguma pequena falha causada após a atualização. Uma reinicialização do sistema provavelmente deve resolver o problema, então você deve fazer isso. Se você já tentou isso e parece que o problema não foi resolvido, tente a segunda etapa mencionada neste guia.

Limpe o sensor Touch ID

Se o Touch ID estiver funcionando, mas demorando algum tempo para reconhecer sua impressão digital ou não desbloquear com um único toque, provavelmente o sensor Touch ID está sujo. Sujeira e poeira no sensor Touch ID podem causar esse problema, pois o sensor não conseguirá ler sua impressão digital corretamente.

Você pode usar um pano de microfibra limpo para limpar qualquer sujeira da superfície do sensor. Se a poeira ficar presa na superfície, você poderá usar um limpador como aquele usado para outros dispositivos digitais.

Além disso, ao usar o Touch ID, certifique-se de que seu dedo esteja limpo. Se o seu dedo estiver sujo, isso também pode causar. Certifique-se de limpar os dedos e continue usando o Touch ID.

Os desenvolvedores da Apple sempre trabalham para corrigir os bugs da atualização anterior, lançando novas atualizações com frequência. Você pode tentar verificar a atualização do macOS e instalar a atualização disponível se o Sonoma Touch ID parar de funcionar para desbloquear com um único toque. Para fazer isso, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e clique em Configurações de sistema .

Depois disso, clique no Em geral guia no painel esquerdo e selecione Atualização de software .

Seu Mac verificará as atualizações mais recentes disponíveis; instale as atualizações disponíveis.

Redefinir preferências do Touch ID

O problema também pode ser encontrado devido às preferências do Touch ID corrompidas. Muitas vezes, as atualizações podem atrapalhar as preferências do Touch ID e corrompê-las. Você pode redefinir as preferências do Touch ID para corrigir esse problema. É assim que você pode fazer isso-

Clique no Plataforma de lançamento ícone no dock.

Procure o terminal ícone no Launchpad e abra-o.

No Terminal, digite o comando fornecido abaixo- sudo rm -f /Library/Preferences/com.apple.BiometricKit.plist



Imprensa Retornar para executar o comando acima.

Agora você terá que inserir sua senha; faça isso para continuar.

Após executar o comando, reinicie o seu PC.

Excluir e adicionar novamente impressões digitais

A próxima coisa que você pode tentar fazer é excluir as impressões digitais do seu Mac e adicioná-las novamente. Isso redefine o Touch ID e dá um novo começo, resolvendo todos os problemas. Você pode fazer isso seguindo as etapas mencionadas abaixo-

Abrir Pesquisa mais procuradas pressionando Comando + barra de espaço .

Procurar Configurações de sistema e pressione Digitar para abri-lo.

Clique no Toque em ID e senha no painel esquerdo.

Agora, no lado direito, clique no Touch ID adicionado.

Você terá que inserir a senha da sua conta.

Agora, clique em Excluir para excluir a impressão digital. Faça o mesmo para todos os Touch IDs adicionados ao seu Mac.

Depois de excluir todos os Touch IDs, clique no botão Adicionar impressão digital opção e adicione sua impressão digital ao Touch ID.

Redefinir SMC

SMC ou System Management Controller lida com vários componentes do seu Mac, incluindo fonte de alimentação, luzes de status, portas USB, etc. Se algo der errado com o SMC, isso pode causar problemas com o Touch ID. Nesse caso, você terá que reiniciar o SMC e o problema estará resolvido.

Se você tiver um Mac com Apple Silicon, não é necessário redefinir o SMC. Uma reinicialização do sistema faria o trabalho. No entanto, para Macs com chip Apple T2 ou processador baseado em Intel, você terá que redefinir o SMC. Antes de continuar, você deverá verificar se o seu Mac possui um chip Apple T2 ou não.

Em computadores desktop Mac (sem Apple Silicon)

Primeiro, desligue o seu Mac.

Depois disso, desconecte o cabo de alimentação e aguarde 15 segundos.

Agora, reconecte o cabo de alimentação ao seu Mac.

Ligue o seu Mac após 5 segundos.

Em MacBooks (sem Apple Silicon)

O primeiro passo é desligar o seu MacBook.

Uma vez desligado, pressione e segure o Control + Opção + Shift chaves juntas. Enquanto segura essas três teclas, pressione e segure o Poder chave.

Você deve segurar as teclas por 10 segundos e depois soltá-las.

Depois de soltar as teclas, pressione o Poder botão no seu Mac para ligá-lo.

Redefinir NVRAM (ou PRAM)

Outra coisa que você deve fazer se não conseguir resolver esse problema é redefinir a NVRAM (ou PRAM). Geralmente, isso não é um problema com Macs com Apple Silicon; se estiver usando um Mac baseado em chips Intel, você terá que redefinir manualmente a NVRAM. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Primeiro, desligue o seu Mac.

aperte o Poder botão no seu Mac e, em seguida, pressione e segure imediatamente o Opção + Comando + P + R chaves juntas.

Continue segurando as teclas por 20 segundos e depois solte-as. Você receberá um sinal para liberá-los se ouvir o som de inicialização ou o logotipo da Apple mais de uma vez.

Palavras Finais

Se, após a atualização para o macOS Sonoma, o Touch ID não funcionar ou você estiver enfrentando problemas para desbloqueá-lo com um único toque, você poderá resolver esse problema seguindo as etapas acima. Se o problema ainda não for resolvido, você pode entrar em contato Suporte da Apple ou visite o Centro de Atendimento Apple mais próximo e resolva seu problema com especialistas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: