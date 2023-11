O trailer do filme de Jennifer Lopez para “This Is Me…Now” apresenta uma homenagem à carta sincera de Ben Affleck

Jennifer Lopez deu aos fãs uma prévia do filme de seu próximo álbum, “Este sou eu agora,” e está repleto de momentos sentimentais, incluindo uma comovente referência a uma carta sincera de seu marido, Ben Affleck.

No trailer divulgado na segunda-feira, López, 54 anos, é vista sentada em frente a uma lareira em um dia chuvoso, dando um tom contemplativo. O vídeo leva os espectadores em uma jornada López evolução pessoal e artística, culminando na sua álbum de 2024 do mesmo nome.

Um momento comovente no trailer apresenta López segurando uma carta datada de 24 de dezembro de 2002, endereçada a ela por Affleck51. O ator expressou seus sentimentos, escrevendo, “A vida é difícil, mas você é doce.”

O carta continuou “Obrigado pelo presente. Espero que você goste das flores. Você me disse que nunca teria o suficiente. Eu acredito em você.” A missiva é assinado simplesmente como “B.”

A história de amor intermitente de Affleck-Lopez

Ben Affleck e J-Lo A linha do tempo do relacionamento tem sido uma montanha-russa, inicialmente datada de 2002 a 2004 antes de cada um se casar e ter filhos com outras pessoas.

Após seus respectivos divórcios de Jennifer Garner e Marco Antônioo casal reacendeu o romance em 2021 e se casou 2022.

“É uma linda história de amor que tivemos uma segunda chance”López compartilhado com Pessoas.

O filme que resume tudo

O reboque sugere a profundidade pessoal e emocional de López novo álbum e filme, prometendo uma exploração honesta de sua jornada. O filme está programado para ser transmitido em Vídeo principaloferecendo uma visão íntima da vida do multi-talentoso cantora e atriz.

À medida que aumenta a expectativa para o lançamento do álbum em 16 de fevereiroos fãs estão ansiosos para ver como López experiências pessoais, destacadas no trailer, serão tecidas na trama de “Este sou eu agora.”

O casal história de amor duradoura, conforme refletido na carta sincera de Affleckadiciona uma camada extra de emoção ao próximo projeto.