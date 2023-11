A numismática, o estudo e a coleção de moedas e cédulas, constitui um domínio tão intrigante quanto diversificado, proporcionando uma fusão única entre história, arte e economia. Confira pontos importantes sobre esse mercado tão diferenciado na atualidade!

Numismática: O universo das MOEDAS E CÉDULAS RARAS pode render muito dinheiro

De forma geral, cada moeda, uma peça de museu em miniatura, é capaz de conter detalhes de uma civilização e o contexto temporal em que foi cunhada. Por diversos aspectos, moedas raras movimentam milhões na economia ao redor do mundo.

Um exemplo de moeda de valor inestimável

Em meio ao vasto universo numismático, uma moeda brasileira de R$ 1, emitida em 2016 pelo Banco Central (BC), tem se destacado recentemente.

Uma vez que tem captado a atenção não apenas de entusiastas, mas também do público em geral. Conhecida como ‘perna de pau’, essa moeda pode surpreender, podendo valer até expressivos R$ 8 mil.

O Colecionador viral do TikTok

A história ganha contornos mais atrativos quando nos deparamos com um colecionador que se tornou viral nas redes sociais. Sob o perfil “Gil Colecionador”, esse entusiasta não só revelou sua paixão pelo universo numismático, como também surpreendeu ao oferecer entre R$ 6 mil e R$ 8 mil pela tão cobiçada “perna de pau”.

Desse modo, as imagens compartilhadas no TikTok mostram o colecionador expressando seu fascínio pela peça, que faz parte de uma coleção especial em homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.



O valor além do metal: a história da moeda “perna de pau”

Contudo, a singularidade dessa moeda não se resume apenas ao seu valor financeiro. Visto que há uma história rica e simbólica gravada em sua superfície.

Resumindo, denominada “perna de pau”, a moeda exibe a imagem de dois atletas em plena corrida, portando próteses nas pernas, simbolizando a categoria de atletismo paralímpico.

Sendo assim, nas palavras do próprio colecionador, é uma “moeda rara demais, que vale muito dinheiro.”

A busca pela raridade: moedas limitadas de 2014 a 2016

No entanto, o frenesi em torno da “perna de pau” encontra sua explicação na limitada disponibilidade dessas moedas. Isso porque, emitidas exclusivamente no período entre 2014 e 2016, essas peças são verdadeiras joias numismáticas.

Com características únicas, as moedas são bimetálicas, compostas por aço inoxidável no centro e aço revestido de bronze no anel, apresentando bordas serrilhadas e um peso de 7 gramas.

Modalidades gravadas em metal: um tributo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Em suma, cada uma dessas moedas encapsula a essência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Já que as representações estampadas nas moedas abrangem diversas modalidades esportivas, como boxe, natação paralímpica, futebol, vôlei, atletismo paralímpico, judô, paracanoagem, vela, rugby, paratriatlo, golfe, natação e atletismo.

O valor da numismática

A “perna de pau” torna-se, assim, mais do que uma simples moeda. Pois ela é uma janela para o passado, uma obra de arte em metal, e um símbolo tangível da história esportiva paralímpica.

Enquanto colecionadores e entusiastas continuam a explorar os segredos do numismático, é evidente que o valor dessas pequenas peças transcende o meramente financeiro, encapsulando a riqueza cultural e histórica de uma nação.

Onde vender moedas raras?

Participe de leilões especializados em moedas raras. Leiloeiros experientes podem ajudar a encontrar compradores dispostos a pagar um preço justo pela sua coleção.

Casas de leilão virtual

Utilize plataformas online dedicadas a leilões de moedas, como Heritage Auctions, eBay (em categorias específicas) ou outras especializadas em numismática.

Lojas de numismática

Por fim, visite lojas físicas ou online especializadas em numismática. Uma vez que muitas dessas lojas têm peritos que podem avaliar suas moedas e oferecer um preço justo. Desse modo, poderá elevar sua segurança.