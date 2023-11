O vencedor do ‘Big Brother’, Taylor Hale, diz que os competidores deveriam assumir o racismo no programa

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Taylor Hale – a primeira mulher negra a vencer o “Big Brother” – diz que o programa certamente tem um problema de racismo, mas acha que há uma maneira mais fácil de lidar com isso além do cancelamento total.

Conversamos com a vencedora do reality show, que levou para casa um prêmio em dinheiro de US$ 800 mil no ano passado, em Los Angeles, sobre o que ela achou de um tema recorrente no ‘BB’ ultimamente… ou seja, os competidores brancos continuam a dizer coisas problemáticas sobre outros concorrentes negros entra ano e sai ano.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Taylor diz que está definitivamente ciente dessa tendência, mas não acha que seja exclusiva da famosa série da CBS. Pelo contrário, ela diz que é simplesmente um microcosmo da sociedade americana.

Curiosamente… TH também não acha que o racismo e/ou microagressões – das quais ela foi vítima em diversas ocasiões – sejam um pecado capital por si só no contexto do programa. Na verdade, Taylor diz que é uma tática estratégica que poderia ser usada para vencer.



Reproduzir conteúdo de vídeo





AGOSTO DE 2022 CBS

O que ela discorda, no entanto, é quando as pessoas são criticadas por isso… apenas para tentar negar qualquer irregularidade. Aos seus olhos, se as pessoas simplesmente reconhecessem seu mau comportamento e atribuíssem isso à concorrência… provavelmente sairiam do outro lado relativamente ilesas.

É uma visão fascinante… basicamente, Taylor parece um realista aqui – observando que o racismo existe absolutamente, mas também apontando que as pessoas mostrando suas verdadeiras cores tendenciosas no decorrer do programa não são tão importantes quanto o Twitter faz. acontece em cada temporada.

Caso a caso, claro… às vezes os concorrentes dizem/fazem coisas que são realmente canceláveis – e quando o fazem, eles são inicializados o mais rápido possível. Taylor diz que ‘BB’ lida com tudo isso muito bem.