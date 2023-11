O vídeo de LeBron James mostra um jovem fã gritando insultos estranhos para ele e esta foi sua resposta

A vídeo que se tornou viral TikTok de Los Angeles Lakers jogo contra o Mágica de Orlando em 4 de novembro deu uma visão reveladora da conversa fiada NBA estrelas como Lebron James rosto dos fãs todas as noites.

Mas isso não foi uma conversa fiada comum.

Claro, a petição do jovem fã para que James “pare de flopar“era algo que ele ouvia há anos. Quando isso não conseguiu obter uma reação da estrela do Lakers, a quem o autor do vídeo se referiu como” Bron Bron “, ele optou por algo um pouco mais colorido.

“Parece que você quebrou as calças”, disse o jovem falante de lixo enquanto o Rei James se curvava na frente dele.

Surpreendentemente, essa observação vulgar ainda não obteve resposta do homem de 38 anosreforçando a classe e a integridade pelas quais é conhecido ao longo de sua carreira Carreira de 21 anos na NBA. Considerando que foi isso que um fã capturou em vídeo e postou de boa vontade, pode-se imaginar a variedade de insultos selvagens um jogador como ele gera ao longo de sua carreira.

LeBron pode não responder aos torcedores, mas teve muitas reclamações no próximo jogo do Lakers contra o calor de Miamiapós o qual o Lakers enviou um vídeo à NBA reclamando de ligações perdidas contra seu astro.