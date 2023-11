O wide receiver do Chiefs supostamente criticou sua namorada por alegações de traição

Chefes de Kansas City receptor amplo Justin Ross supostamente empurrou a namorada e arranhou seu Mercedes-Benz na semana passada, em 23 de outubro, antes de ser preso. Ele afirma que ela o traiu, de acordo com TMZ Esportes.

Ross, 23 anos, admitiu ter quebrado um computador que afirma possuir e jogado as coisas dela pela porta depois de descobrir que ela o traiu. Dois vizinhos teriam visto o NFL O jogador do segundo ano empurrou a mulher no chão e “passou uma faca” na Mercedes.

Ele teria acessado o telefone da namorada e a empurrado no chão, de acordo com o depoimento da mulher nos documentos judiciais recém-divulgados.

Os documentos – uma declaração juramentada – dizem que houve um “pequeno arranhão” na mulher, que afirma ter quebrado seu telefone, joias e outros objetos. Ross apenas admite ter quebrado o laptop.

O que acontece a seguir para Justyn Ross?

Ross se declarou inocente de uma acusação de agressão doméstica e outra de danos criminais inferiores a US$ 1.000 em uma audiência em 24 de outubro.

Ele deve comparecer novamente perante um juiz em 4 de dezembro e atualmente está no Lista de Isentos do Comissário. Kansas City não sentirá muita falta dele, já que o WR teve apenas três recepções em sete jogos.

Ross permanece com os Chiefs por enquanto. Ele ainda poderá receber tratamento médico e participar de reuniões de equipe, mas não poderá treinar ou jogar partidas.