OdontoCompany CONTRATA Auxiliar de Cobrança, Recepcionista e mais!

A OdontoCompany, rede de clínicas odontológicas completa com atendimento em diversas áreas de forma moderna e inovadora, está contratando novos funcionários em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Dessa forma, vale a pena consulta a lista de postos de trabalho disponíveis e respectivas localidades:

Supervisor (a) de Cobrança e Vendas – São José do Rio Preto – SP – Crédito e Cobrança: Gestão de pessoas; Desenvolvimento e capacitação de equipes; Análises de relatórios gerenciais. Monitorias; Feedbacks; Acompanhamento e entrega de metas operacionais e financeiras;

Auxiliar de Vendas – São José do Rio Preto – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Supervisor (a) de Cobrança/Vendas – São José do Rio Preto – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Cobrança – São José do Rio Preto – SP – Crédito e Cobrança;

Vendedor (a) Externo – São Gonçalo – RJ – Venda Externa: Abordar clientes apresentando a clínica e oferecer os serviços odontológicos. Vender o contrato de prestação de serviços odontológicos e realizar visita aos clientes;

Consultor (a) Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB – São Paulo – SP – Odontologia: Responsável pela esterilização dos materiais, organização das salas para atendimento, auxilio aos dentistas em procedimentos cirúrgicos quando necessário, controle de estoque e entrada e saída de prótese da unidade;

Recepcionista – São Paulo – SP – Recepção: Atuar na recepção, atendimento telefônico, anotar recados, responder WhatsApp, recepcionar pacientes, fazer agendamento e confirmação de consultas, recebimentos de valores, vendas de tratamentos odontológicos, separação de fichas.

Supervisor (a) Comercial – Clinica Odontológica – Curitiba – PR – Atendimento;

Auxiliar de Saúde Bucal II – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a OdontoCompany

Contando um pouco mais sobre a OdontoCompany, é legal ressaltar que, desde sua fundação, em 1990, foi pioneira em falar sobre a importância da prevenção e da necessidade do cuidado com a saúde bucal, além de oferecer diversos procedimentos avançados nas áreas de Ortodontia, Dentística, Estética, Endodontia e Implantodontia.

Hoje, oferece mais de 50 tratamentos e tem mais de 10 milhões de clientes ativos no país. Por fim, tem orgulho de saber que faz a diferença na vida e no sorriso das pessoas.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da OdontoCompany, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (pré-requisitos, horário, funções, salário e etc) com atenção e se candidatar.

