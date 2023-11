Ofertas de streaming da Black Friday: Quais são as melhores ofertas para serviços de streaming?

Transmissão serviços estão ganhando vantagem Sexta-feira preta ofertas este ano, com algumas ofertas interessantes já disponíveis. Hulu mais uma vez ganhou prêmios por seu acordo de US$ 0,99 por mês, o que representa uma enorme economia de 87% sobre o preço normal. Paramount Plus também oferece um ótimo negócio com desconto de 67% em ambos os planos mensais.

Enquanto isso, Máx. está oferecendo uma taxa com desconto de US$ 2,99 por mês durante os primeiros seis meses. FuboTV e Philo também estão oferecendo até 50% de desconto em seus canais de TV ao vivo para cortadores de cabos. O último acordo a ser fechado é Pavãoda oferta de US$ 1,99, que está disponível por um ano inteiro.

Os consumidores estão sempre procurando maneiras de economizar dinheiro, e essas ofertas de streaming da Black Friday são uma ótima maneira de fazer exatamente isso. Com tantas ofertas disponíveis, pode ser difícil decidir qual escolher. Felizmente, ajudamos você com nossa lista das melhores ofertas disponíveis no Hulu, Max, Paramount Plus e muito mais.

O plano With-Ads do Hulu está atualmente disponível por apenas US$ 0,99 por mês durante os primeiros 12 meses de sua assinatura. Este é o preço mais baixo já oferecido pelo Hulu e é uma ótima oportunidade para economizar dinheiro na sua conta de streaming. Você também pode adicionar ESTRELA como um complemento premium por apenas US$ 0,99 nos primeiros seis meses.

Existem outras ofertas de streaming

Max’s suportado por anúncios o plano também está disponível por apenas US$ 2,99 por mês durante os primeiros seis meses, abaixo dos US$ 9,99 por mês. Este plano dá acesso a originais do Max, como House of the Dragon e And Just Like That, bem como filmes, incluindo Barbie e a coleção completa de Harry Potter.

O acordo da Black Friday da Peacock ainda representa uma grande economia de US$ 1,99 por mês por até 12 meses. A plataforma tem muito conteúdo Bravo, além de jogos Below Deck e Love Island. Ele também tem incríveis Peacock Originals, incluindo Poker Face, Bel-Air, Wolf Like Me, e ótimos filmes, incluindo novos lançamentos.

Paramount Plus está oferecendo um desconto de 67% em seus planos mensais, com preços a partir de apenas US$ 1,99 por mês durante os primeiros três meses de seu plano Essential. Você também pode obter as bibliotecas da Paramount Plus e da Showtime por apenas US$ 3,99 por mês, abaixo dos US$ 11,99.

Filó é uma ótima opção para quem deseja cortar o cabo, com mais de 70 canais, incluindo Comedy Central, AMC, Lifetime, Food Network, TLC, VH1 e muito mais. Nesta oferta de streaming da Black Friday, você pode pagar apenas $ 12,50 no primeiro mês, abaixo dos $ 25.

Esses Sexta-feira preta ofertas de streaming já estão disponíveis e durarão todo o fim de semana até a Cyber ​​​​Monday. Então, por que não aproveitar essas ótimas ofertas e começar a economizar dinheiro na sua conta de streaming hoje mesmo?