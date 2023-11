Ofertas do Walmart Black Friday: Quais são os melhores descontos que você encontrará desde agora?

TA temporada de festas está se aproximando rapidamente e isso significa que é hora de começar a planejar os maiores dias de compras do ano. Wal-Mart está começando na frente Sexta-feira preta loucura ao lançar seu primeiro evento de venda massiva em 7 de novembro. Os compradores podem esperar encontrar ofertas raras nas principais marcas, como Apple, Dyson, LG e Samsung.

Ofertas da Black Friday do Walmart O evento de 2023 será dividido em duas partes. O primeiro evento começará online em Quarta-feira, 8 de novembro às 15h (horário do leste dos EUA) e continue na loja a partir de Sexta-feira, 10 de novembro.

O segundo evento de ofertas de feriados começará online em Quarta-feira, 22 de novembro às 15h (horário do leste dos EUA) e continue na loja na Black Friday, que cai em 24 de novembro. Enquanto um Walmart Plus a assinatura não é necessária para fazer compras na promoção, os membros terão acesso antecipado a todas as ofertas online antes de qualquer outra pessoa. Os membros do Walmart Plus terão acesso antecipado das 12h00 às 15h00 horário do leste dos EUA nos dias 8 e 22 de novembro, junto com as ofertas da Cyber ​​​​Monday a seguir.

E se você não tiver uma assinatura do Walmart Plus?

Para quem não é membro do Walmart Plus, ainda há a chance de obter acesso antecipado aproveitando uma mega oferta de adesão. Até às 14h59 horário do leste dos EUA do dia 8 de novembro, um evento anual Walmart Plus a assinatura está disponível com 50% de desconto. Isso significa que você pode pagar apenas US$ 49 no primeiro ano e aproveitar todos os benefícios da assinatura, como entrega gratuita ilimitada e descontos em combustível nos postos de gasolina participantes.

O Walmart lançou uma prévia de algumas de suas melhores ofertas da Black Friday em 2023. De Apple AirPods e TVs Samsung a conjuntos de jogos Barbie, LEGO, Keurig, Ninja e muito mais, existem milhares de produtos com descontos em todas as categorias.

Quais são algumas das ofertas do Walmart?

Algumas das ofertas de tecnologia de destaque incluem AirPods da Apple (2ª geração) por $ 69 (originalmente $ 129), TV OLED Sony 65 “classe BRAVIA XR A90J 4K HDR por $ 1.398 (originalmente $ 2.198) e Reprodutor de mídia de streaming Roku Premiere 4K/HDR Wi-Fi por US$ 19 (originalmente US$ 29).

Além de negócios de tecnologia, Wal-Mart também oferece descontos em itens de casa e moda. Por exemplo, você pode obter a barra de som e alto-falantes traseiros Samsung B-Series 4.1.CH por US $ 139 (originalmente US $ 239) e o alto-falante Skullcandy Barrel Party Xt por US $ 79 (originalmente US $ 169).

Uma das ofertas mais esperadas é o Apple Watch Series 9 (GPS), que estará disponível por US$ 379 (originalmente US$ 429). Este smartwatch não apenas mantém você conectado, mas também ajuda você a se manter ativo e saudável com suas métricas de desempenho avançadas.