Ofertas online da Black Friday: onde você pode encontrar as melhores ofertas sem sair de casa?

Black Friday, a famosa “Maior dia de compras do ano” evoluiu para uma temporada de poupança, com descontos que vão além do tradicional dia.

À medida que mergulhamos no mundo das compras online, os varejistas estão revelando negócios notáveis ​​em diversas categorias. Se você está se perguntando onde encontrar as melhores ofertas sem sair de casa, nós ajudamos você.

Amazon.com: liberando economias antecipadas

A Amazon, gigante do varejo online, redefiniu a experiência da Black Friday estendendo seu período de vendas.

As negociações começaram já 17 de novembropermitindo aos compradores mais tempo para obter descontos incríveis.

Da tecnologia à beleza, casa e moda, as promoções da Black Friday da Amazon abrangem diversas categorias.

Ofertas notáveis ​​​​incluem descontos em Apple AirPods, Apple Watches, aspiradores Dyson e muito mais.

Sexta-feira negra da Amazon negócios estão programados para serem concluídos em Sexta-feira, 24 de novembroà meia-noite, horário do Pacífico.

No entanto, itens populares e ofertas impressionantes podem se esgotar antes do final do dia.

Não se preocupe se perder a promoção da Black Friday; A Amazon tem ofertas especiais agendadas para pequenas empresas no sábado, 25 de novembro, e as ofertas da Cyber ​​​​Monday chegarão no fim de semana.

Entre as ofertas de destaque estão o cobiçado Apple AirPods Pro, com um dos preços mais baixos de todos os tempos.

Os entusiastas da Apple podem se alegrar, pois a Black Friday traz economias raras em uma variedade de tecnologias da Apple, incluindo AirPods, iPads, Apple Watches, AirTags e acessórios.

Para quem está de olho no essencial para a casa, a Black Friday é um momento oportuno para investir em aspiradores de pó.

Marcas como iRobot Roomba, Shark, Dyson e Black + Decker estão oferecendo descontos significativos em vários modelos, desde aspiradores robóticos até bastões sem fio.

Serviços de streaming: muitas ofertas de entretenimento

O Sexta-feira preta e Segunda-feira cibernética a temporada não envolve apenas produtos físicos; os serviços de streaming também oferecem descontos impressionantes. A Prime Video Store da Amazon oferece descontos de até 50% em filmes e programas de TV. Além disso, o Apple TV+ está oferecendo três meses grátis, uma oferta exclusiva para assinantes novos e antigos.

A promoção da Black Friday do Hulu é um destaque, oferecendo uma assinatura com anúncios por apenas 99 centavos por mês durante um ano inteiro – um desconto de 87%. FuboTV, Max e outras plataformas de streaming também estão lançando ofertas atraentes, tornando-o um excelente momento para explorar novos conteúdos.

Outras ofertas notáveis: uma variedade diversificada

Além da tecnologia e do entretenimento, uma infinidade de marcas estão participando da Black Friday, oferecendo negócios em diferentes setores. Aqui estão algumas menções dignas de nota:

23andMe: Kit de Saúde e Ancestrais com 55% de desconto.

Ace Hardware: Centenas de dólares em churrasqueiras e descontos substanciais em ferramentas.

Chás Adagio: brindes na compra, desde pacotes de amostras de chá até canecas festivas do advento.

Banana Republic: 40% de desconto em itens com preço integral.

Barnes and Noble: BOGO 50% de desconto em ofertas e um Membro Premium exclusivo com 40% de desconto em centenas de livros.

Bath & Body Works: Holiday Wonder Giftset por apenas $ 40 em qualquer compra de $ 40.

Bloomingdale’s: Economize 25% em produtos selecionados de cuidados com a pele, roupas e acessórios de alta qualidade e de grife.

The Children’s Place: Até 80% de desconto em todo o site, com vantagens adicionais, como ganhar $ 10 em Place Bucks para cada $ 20 gastos.

À medida que o frenesi da Black Friday continua, essas ofertas apresentam uma excelente oportunidade para marcar itens da sua lista de compras, tudo no conforto da sua casa.

Esteja você atualizando sua tecnologia, aprimorando suas opções de entretenimento ou cuidando de si mesmo com produtos de beleza e cuidados com a pele, o mundo on-line está repleto de economias neste momento. Sexta-feira preta.

Lembre-se, aja rapidamente se encontrar uma oferta de seu interesse, pois itens populares tendem a se esgotar rapidamente. Feliz compras!