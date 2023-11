Oito menores presos em Las Vegas espancando a morte de Jonathan Lewis, de 17 anos

Oito estudantes do ensino médio em Las Vegas enfrentam acusações de homicídio após serem presos em conexão com o espancamento fatal de um colega estudante Jonathan Lewis .

O jovem de 17 anos morreu no início deste mês como resultado de ferimentos contundentes sofridos em uma surra perto da Rancho High School … e o escritório do legista do condado de Clark listou a forma de morte como homicídio, levando a uma série de prisões .