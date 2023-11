Oito principais maneiras de corrigir erro excedido de taxa de pato de ganso

Goose Goose Duck é um clone de Among Us que ganhou enorme popularidade no mês passado. Este jogo foi lançado originalmente em abril de 2021, mas só recentemente ganhou popularidade, apesar de ser semelhante ao grande sucesso do InnerSloth.

O jogo envolve os jogadores adivinhando quem é o impostor, que neste caso é um pato fantasiado de ganso. Nos últimos dias, muitos usuários descobriram que sempre que tentam jogar no modo cooperativo, o Goose Goose Duck exibe um erro de taxa excedida.

Portanto, existe a possibilidade de que seja devido a um problema de rede, problema de dispositivo ou problema no servidor. Bem, não importa qual seja a causa disso, você pode usar os métodos fornecidos abaixo para resolver o erro de taxa excedida do Goose Goose Duck.

Correção: erro excedido de taxa de pato ganso

Aqui estão algumas soluções de problemas que certamente ajudarão os usuários que tentam jogar o modo cooperativo no Goose Goose Duck e acabam recebendo o erro de taxa excedida:

Desligue o programa antivírus

Se você usa um programa antivírus, desative-o ou exclua-o completamente. No entanto, é recomendável desabilitar o Windows Defender se estiver usando-o. Por esta;

Inicie a tela inicial de pesquisa.

Tipo “ Configurações de segurança do Windows ”Na caixa de pesquisa.

Proteção contra vírus e ameaças .” Na próxima tela, clique em “.”

No menu, selecione “ Proteção contra ransomware .”

Acesso controlado a pastas”Na próxima tela. Você será solicitado a desligar “”Na próxima tela.

A seguir, vamos desativar a proteção em tempo real.

Inicialmente, procure por “ proteção contra vírus e ameaças ”Na caixa inicial de pesquisa.

Gerenciar configurações “. Clique em ““.

Certifique-se de que a proteção em tempo real esteja desativada.

Para adicionar os arquivos do jogo Goose Goose Duck como exceção, precisamos realizar esta operação.

Em seguida, digite “ proteção contra vírus e ameaças ”Na caixa inicial de pesquisa.

Exclusões Excluir e clique em Adicionar ou remover sob Gerenciar configurações para proteção contra vírus e ameaças. Então cliquee clique emsobpara proteção contra vírus e ameaças.

Depois de selecionar Adicionar uma exclusãovocê precisa selecionar a pasta do jogo Goose Goose Duck que você salvou em seu computador.

Goose Duck não funcionará mais com versões anteriores do Windows após o lançamento das novas atualizações. Costumava estar disponível para Windows 7 antes da atualização recente, mas agora não está disponível. É recomendado que você atualize seu sistema operacional se estiver jogando este jogo em uma versão mais antiga e corrija o erro de taxa excedida.

Você pode enfrentar um erro de taxa excedida se usar uma versão desatualizada do Goose Goose Duck. Se isso acontecer, você só poderá escapar atualizando seu jogo. Certifique-se de que a plataforma apropriada foi atualizada, seja jogando em um PC ou em outro dispositivo.

Execute a verificação SFC

É possível gerar muitos códigos de erro diferentes quando há arquivos danificados ou corrompidos que ocorrem em programas do Windows. Aqui estão algumas etapas para aplicar isso:

Abra a tela inicial de pesquisa e digite “ cmd ”Na caixa de pesquisa.

sfc /scannow”No prompt de comando que é aberto. Digitar “”No prompt de comando que é aberto.

Este processo resultará na verificação e correção de arquivos corrompidos ou danificados. Aguarde até que o processo seja concluído antes de desligar ou reiniciar o computador.

Feche software desnecessário e que consome muitos recursos

É comum que aplicativos ativos causem mau funcionamento do sistema quando estão utilizando recursos do sistema. Certifique-se de desligar qualquer software que possa entrar em conflito e mostrar erro de taxa excedida com Goose Goose Duck antes de iniciá-lo.

Para abrir o Gerenciador de Tarefas, pressione Ctrl + Shift + Esc no seu teclado. Certifique-se de que o Gerenciador de Tarefas não esteja consumindo recursos do sistema ou contendo programas desnecessários. Finalizar tarefa na parte inferior de cada programa. Depois de selecionado, clique nona parte inferior de cada programa. Inicie o Goose Goose Duck e veja se alguma coisa muda.

Existe a possibilidade de encontrar um erro de taxa excedida apenas porque você tem uma versão mais antiga do driver GPU. Isso exigirá uma atualização da placa gráfica. Então, confira as etapas necessárias:

Para placa gráfica Nvidia:

Para começar, precisamos baixar e instalar o programa Geforce Experience da Nvidia.

Assim que o download e a instalação forem concluídos, abra nosso programa e selecione o menu Drivers.

Depois, baixe a atualização clicando no botão Download botão que aparece.

Em seguida, clique no botão de instalação rápida para concluir o processo de download e instalação.

Após a conclusão deste processo, reinicie o seu computador.

Para placa gráfica AMD:

Precisamos baixar e instalar o AMD Radeon Software, um programa de software produzido pela AMD.

Para verificar o status da nossa placa de vídeo após o processo de download e instalação, clique em Verificar atualizações no lado direito do menu.

Após realizar a atualização, reinicie o seu computador.

Para placa gráfica Intel:

Como os processadores Intel não possuem placas gráficas, os usuários podem usar a placa gráfica no processador. Pode ser necessário atualizar a placa gráfica Intel para fazer isso.

O primeiro passo é baixar o Software de driver Intel .

Assim que o download for concluído, abra o programa. Você será redirecionado para a página assim que clicar no botão “ Lançar ”Após a conclusão do processo de instalação.

Depois, o Assistente de driver e suporte Intel fará a varredura em seu computador. Você precisará atualizar alguns drivers após a conclusão da verificação. Para instalar os drivers, baixe a versão mais recente.

É possível jogar Goose Goose Duck após atualizar o driver gráfico e reiniciar o computador.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

É possível que o erro de taxa excedida do Goose Goose Duck ocorra se os arquivos do jogo forem danificados por qualquer motivo. Em primeiro lugar, você pode verificar a integridade dos arquivos do jogo e tentar repará-los, se for o caso.

Inicie o Steam e clique BIBLIOTECA. Então, clique com o botão direito o jogo e selecione Propriedades. Verifique a integridade dos arquivos do jogo… sob FICHEIROS LOCAIS. Depois disso, cliquesob Quando o Steam terminar de verificar os arquivos do jogo, reinicie o jogo e atualize.

Reinstale o jogo

É possível corrigir o erro de taxa excedida reinstalando o jogo. Você pode descobrir que os arquivos do jogo já instalados estão corrompidos por esse motivo. É apropriado reinstalá-lo neste caso. Em seguida, reinstale o jogo como fez antes, desinstalando-o primeiro.

Além disso, você pode se conectar à Internet, verificar o status do servidor do jogo e alterar as configurações do jogo. No entanto, se você achar que o problema persiste, entre em contato com o suporte oficial e aguarde a resposta.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: