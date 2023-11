Olivia Dunne deixa os fãs querendo mais com sua fantasia de Halloween de Game of Thrones

Ólivia Dunne se veste de Game of Thrones para o Halloween e se torna o centro das atenções no TikTok. A ginasta e estrela das redes sociais interpretou a personagem Khaleesi da famosa série.

Em um vídeo postado em sua conta oficial do TikTok, ela encantou seus quase oito milhões de seguidores ao interpretar uma curta cena da série na voz da personagem.

A fantasia de Halloween de Olivia Dunne Game Of Thrones deixa os fãs querendo mais

Os comentários de seus fãs foram rápidos em elogiar o quão bem Olivia ficou em seu traje e relembraram vários destaques de Game of Thrones.”

A atenção de Olivia aos detalhes em seu traje de Khaleesi deixou os fãs impressionados ao incorporar a presença majestosa da personagem.

Os entusiastas de Game of Thrones e seus seguidores celebraram seu compromisso com a personagem, tornando seu tributo ao Halloween uma sensação no TikTok.