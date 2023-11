Olivia Dunne encontra libertação nesta atividade íntima com o namorado Paul Skenes

“Verdadeiramente libertador.”

Essa foi a legenda da sensação da mídia social Olivia Dunneo mais recente Vídeo do TikTokque apresentou uma experiência especial com seu namorado, estrela do beisebol Paul Skenes.

Olivia Dunne se junta a Paul Skenes no campo de beisebol

No vídeo, Dunne exibe um sorriso despreocupado enquanto corre pelo campo de beisebol ao som de um clássico do Série de TV Bob Esponja Calça Quadrada: “A música que toca na minha cabeça sempre que meu namorado me leva para o campo”, ela chama.

Dela estética se enquadra no tema “liberado”, já que ela assiste ao ensaio dele com o cabelo solto, sem maquiagem e nadando com uma camisa azul brilhante da Força Aérea, que provavelmente é do namorado dela. Skenes jogou em Força do ar antes de transferir para LSUonde conquistou um Campeonato Nacional em 2023.

Paul Skenes foi a escolha número 1 no Draft da MLB de 2023 pelo Pittsburgh Pirates fora da LSU, onde Dunne está no último ano da equipe de ginástica. Depois de fazer cinco partidas nas ligas menores em sua temporada de estreia, Skenes passou o período de entressafra em Baton Rouge com sua namorada famosa.

O casal foi primeiro Oficial do Instagram depois que Skenes postou fotos de um jogo de futebol da LSU no final de setembro, nas quais Dunne comentou “meu (emoji de coração)”. Eles também compartilham uma adorável cachorro chamado Rouxde acordo com o perfil do próprio cachorrinho no Instagram.