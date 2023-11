Olivia Dunne forneceu segurança nas reuniões da LSU: Por que a proteção é necessária?

Olivia Dunneuma ginasta muito popular da Louisiana State University, será protegida pelo pessoal de segurança nas competições de 2024, depois que um incidente na temporada passada a fez temer por sua segurança.

No encontro em Utah em janeiro de 2023, alguns dos Dunneos fãs provaram ser um pouco intensos demais para o gosto dela quando o Tigres da Louisiana vieram fazer uma visita, e o atleta teve que incentivá-los a serem respeitosos.

“Há literalmente uma fila de adolescentes do lado de fora do Huntsman Center que fica perguntando se Livvy está se assumindo”, Josh Furlong, disse um jornalista de Utah. “Eu nunca vi nada assim.”

Como resposta extra, o grupo também receberá um guarda de segurança para sua própria segurança na próxima temporada, pois prevêem pelo menos o mesmo nível de “apoio” à medida que sua popularidade continua a crescer.

“Não competimos desde a temporada passada, então veremos o que esta temporada reserva”, disse ela à People. “Mas depois do incidente em Utah ocorrido no ano passado, agora temos um segurança que viaja com a equipe de ginástica da LSU.”

Kathy Johnson Clarkeuma ex-ginasta olímpica que encontrou seus ‘fãs’, disse que eles foram “grosseiros e desrespeitosos” com OutKick e Dunne não frequenta mais aulas presenciais por se preocupar com sua própria saúde, revelou ela à Sports Illustrated

Apesar dos medos, ela não quer deixar de ser popular e descobriu que há coisas boas nas partes ruins de ser uma atleta adorada.

“O ano passado foi provavelmente um dos anos mais gratificantes e difíceis da minha vida”, disse ela à Sports Illustrated. “Ter tantos olhos em mim foi uma sensação tão nova, mas foi muito legal ao mesmo tempo.”

Dunne lutando para manter o equilíbrio

A jovem de 21 anos tem dificuldade em gerir o equilíbrio entre a sua vida pública e pessoal à medida que continua a crescer em fama e estatuto nos EUA e no mundo.

A ginasta tem milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social como Instagram e TikTok e ganhou inúmeros apoios devido à popularidade da jovem loira.

Algumas das marcas pelas quais ela é patrocinada incluem: bebida energética Accelerator, Motorola, roupas Vuori, EA Sports, Body Armor, Grubhub, Linktree, Forever 21 e American Eagle Outfitters.

“Definitivamente tive dificuldade em encontrar equilíbrio” Dunne disse à Pessoas. “Isso é muito importante porque se você não tiver equilíbrio, isso pode afetar sua saúde mental.

“Finalmente sinto que entendi isso este ano. Apenas compartimentar as coisas mentalmente é muito importante na minha rotina diária.”