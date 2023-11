Olivia Dunne lutando para lidar com a fama: não consegue encontrar equilíbrio

Olivia Dunne está achando difícil administrar o equilíbrio entre sua vida pública e pessoal à medida que continua a crescer em fama e status nos EUA e no mundo.

A ginasta da Louisiana State University tem milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social, como Instagram e TikTok, e ganhou inúmeros apoios devido à popularidade da jovem loira.

Algumas das marcas pelas quais ela é patrocinada incluem: bebida energética Accelerator, Motorola, roupas Vuori, EA Sports, Body Armor, Grubhub, Linktree, Forever 21 e American Eagle Outfitters.

Estima-se que o nome, imagem e semelhança (NIL) valha aproximadamente US$ 3,5 milhões (USD), de acordo com a On3 Sports, e ela falou sobre como a fama e a popularidade afetaram seu bem-estar mental anteriormente.

“Nos últimos anos, fazendo malabarismos com NIL ou desde meu segundo ano, desde o verão de 2021, definitivamente tive dificuldade em encontrar o equilíbrio”, disse Dunne à People. “Isso é muito importante porque se você não tiver equilíbrio, isso pode afetar sua saúde mental.

“Finalmente sinto que entendi isso este ano. Apenas compartimentar as coisas mentalmente é muito importante na minha rotina diária.”

Impacto em sua vida amorosa

Ela, no entanto, observou que notou uma melhora em seu último ano depois de ganhar uma bolsa integral para atletismo e iniciar um relacionamento com Paulo Skenes.

Skenes, que é contratado pelo Pittsburgh Pirates of the MLBé ex-arremessador da LSU e os dois namoram desde agosto, quando Skenes confirmou o relacionamento.

Mesmo assim, Dunne discutiu o impacto do público descobrir seu amor com a escolha geral número um no Rascunho da MLB de 2023.

“É engraçado porque a princípio há especulações sobre isso”, disse Dunne. “Mas acho que as pessoas nos pegaram divulgando fotos e vídeos juntos em público.

“Foi assim que a notícia foi divulgada, mas tentamos manter as coisas privadas.”