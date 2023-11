Olivia Dunne reforça precauções de segurança após incidente perturbador

Olivia Dunneo jovem de 21 anos LSU ginasta, tomou medidas para aumentar sua segurança pessoal para a próxima temporada de ginástica. Após um incidente assustador no ano passado, Dunne revela que a LSU foi fundamental para ajudá-la a implementar medidas de segurança adequadas.

“Não competimos desde a temporada passada, então veremos o que esta temporada reserva. Mas depois do incidente em Utah ocorrido no ano passado, agora temos um segurança que viaja com a equipe de ginástica da LSU”, explica Dunne.

O incidente Dunne refere-se a ocorreu durante uma competição na Universidade de Utah. Enquanto Dunne estava ferida na época, um grupo de jovens se reuniu do lado de fora do prédio e gritou por ela, causando caos e preocupação com sua segurança.

O redator esportivo de Utah, Josh Furlong, que estava cobrindo o encontro, descreveu a cena como sem precedentes. “Há literalmente uma linha fora do Centro de caçadores de adolescentes que ficam perguntando se Livvy vai se assumir. Nunca vi nada assim”, disse ele.

Livvy está grata pelas lições aprendidas

A polícia teve que intervir e o ônibus da equipe da LSU teve que ser movido para evitar possíveis confrontos. Apesar da experiência perturbadora, Dunne continua grata por seu tempo na LSU e pelas lições que aprendeu sobre como navegar pela fama.

“O ano passado foi provavelmente um dos anos mais gratificantes e difíceis da minha vida. Ter tantos olhos em mim foi uma sensação tão nova, mas foi muito legal ao mesmo tempo”, reflete Dunne.

Enquanto se prepara para o último ano, Dunne também aprende como equilibrar sua vida privada com sua personalidade pública. Ela está atualmente em um relacionamento com o jogador de beisebol Paul Skenes e admite que ainda está descobrindo como navegar no romance deles na era digital.

“Eu definitivamente aprendi nos últimos anos que não há problema em manter certas coisas privadas”, Dunne compartilha.

O foco de Dunne continua em sua carreira na ginástica, e ela está animada para ver o que a próxima temporada reserva. Com medidas de segurança reforçadas, ela agora pode se concentrar em seu desempenho sem se preocupar com sua segurança.