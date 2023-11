Olivia Dunne surpreende em biquíni branco nas primeiras fotos da edição 2024 da Sports Illustrated Swimsuit

Olivia Dunne está gerando muita agitação antes de sua temporada de estreia com a Sports Illustrated Swimsuit.

O Estrela da ginástica da LSU deu aos fãs aqui muito o que ver, exibindo seu físico espetacular em suas primeiras fotos de sua sessão de estreia no Edição de maiô 2024 SI.

A mãe de Olivia Dunne se junta a ela no TikTok e deixa os fãs querendo mais

Dunne pode ser vista com biquíni branco da Ola Vida, saia BABEN e colar da Vanessa Luna. As fotos foram tiradas no Porto e Norte de Portugal em outubro.

“Não acredito que posso me considerar um novato” Dunne disse à revista. “Voltando para o segundo ano, quero dizer, no ano passado eu disse que era um sonho que se tornou realidade e nada mudou.

“Ainda é um sonho que se tornou realidade. Não acredito que posso me considerar um novato. Parece irreal.”

Dunne fez sua estreia na SI Swimsuit em 2023, quando a revista foi lançada em maio.

Nas novas fotos, Dunne pode ser visto posando em frente às árvores ao longo de ruas de paralelepípedos.

Dunne descreveu a experiência como “incrível”, com SI Swimsuit anunciando que faria parte da turma de novatos de 2024 na segunda-feira.

“Que honra!” Dunne escreveu nos comentários da página oficial do Instagram da SI Swimsuit, que deu aos fãs uma visão dos bastidores das filmagens.

“A primeira foto de novato do bebê”, escreveu o editor-chefe da SI Swimsuit, MJ Day.

Dunne em êxtase com as fotos

“Desde a minha última sessão de fotos para SI, sinto que isso abriu um monte de novas portas para o mundo da moda e da mídia”, disse Dunne. “Anunciei nos ESPYs, trabalhei com novas marcas de revistas e tem sido muito legal.”

As fotos de Dunne receberam elogios de outros novatos em 2024, Jena Sims e Brooks Nader.

“Inferno,” Sims escreveu.

“Amo você, ROOKIE BEBÊ,” Nader compartilhado.

Dunne mantém queridas as amizades que fez desde que se juntou à família SI Swimsuit, acrescentando que elas a fizeram se sentir bem-vinda.

“Ano passado foi meu primeiro ano [with SI Swimsuit]e todas as meninas me receberam de braços abertos – agora as considero minha família SI”, Dunne disse.

“Todo mundo é tão amigável e nós nos divertimos muito no set.”