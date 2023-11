Olivier Aubin-Mercier acredita que ‘este é o fim’ da carreira no MMA, mas revela um cenário para trazê-lo de volta

Olivier Aubin-Mercier parece realmente ter encerrado o MMA.

Na última sexta-feira, no 2023 PFL Championships em Washington DC, Aubin-Mercier conquistou seu segundo título consecutivo dos leves na organização, conquistando uma decisão unânime sobre Clay Collard para levar para casa seu segundo título do PFL e o cheque de US$ 1 milhão que o acompanha. Na sequência Aubin-Mercier disse que pretende dar uma pausa no MMA e falando no episódio de segunda-feira do A hora do MMAessa quebra parece ser indefinida.

“Os últimos dias foram muito emocionantes… acho que porque pode ser o fim”, disse Aubin-Mercier. “O estranho, com certeza eu queria encerrar minha carreira bem, mas na verdade não senti nada quando ganhei. Não senti nada em relação ao esporte. Mas fiquei muito emocionado ao ver minha família e ver as pessoas que amo, e acho que é um bom sinal de que pode ser o fim. Talvez seja hora de parar, porque não é normal você não sentir nada ao vencer uma das maiores lutas da sua carreira.

“Eu não me importei”, continuou Aubin-Mercier. “Eu estava ansioso para ver as pessoas que amo. As pessoas diziam: ‘Você deveria estar feliz, você acabou de ganhar US$ 1 milhão!’ Isso é verdade. Acabei de ganhar US$ 1 milhão. Lutei o dia todo, não pensei no milhão, não pensei em nada além de terminar bem a carreira, e acho que isso ficou evidente. Acho que este é o fim. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu realmente acho que se eu não acender o fogo dentro de mim novamente, isso não acontecerá. Não acho que seja uma boa ideia lutar de novo se não tiver esse fogo.”

Aubin-Mercier ingressou no PFL em 2021 depois de sofrer uma derrapagem de três derrotas no UFC, e depois de um primeiro ano na promoção marcado por lesões, “The Canadian Gangster” se recuperou ao vencer a temporada dos leves de 2022. Foi uma vitória tão grande para ele que Aubin-Mercier revelou que nem planejava retornar para a temporada de 2023, mas foi persuadido a fazê-lo.

“Isso me ocorreu no ano passado”, explicou Aubin-Mercier. “No ano passado eu pensei, ‘Puta merda, não sei se quero parar agora.’ Aí eles me ligaram: ‘Temos uma boa luta para você. Temos Shane Burgos. Eu estava tipo, merda. OK, vamos fazer este e veremos.

“Não houve motivação. Não houve motivação o ano todo. Eu estava lá todos os dias no treinamento. Eu não queria fazer isso, mas eu estava lá, fiz minha lição de casa. Não perdi um dia e fui esperto no treino, mas a motivação não estava lá. Não queria ir treinar todos os dias, queria ficar em casa. Mas somos atletas, temos que encontrar alguma coisa. Era meu objetivo. Toda a minha vida foi sobre luta e eu sabia que era meu último ano, então disse a mim mesmo: ‘Você vai se esforçar até o fim e vai chegar 100 por cento, mesmo que não goste mais, vá para 120%’, e foi isso que eu fiz.”

Apesar da falta de motivação, Aubin-Mercier provavelmente nunca esteve melhor em sua carreira. Atualmente com uma sequência de 10 vitórias consecutivas, o campeão do PFL foi dominante em 2023, vencendo Shane Burgos no placar dos juízes antes de registrar vitórias por nocaute sobre Anthony Romero e Bruno Miranda para abrir caminho para a final, onde dominou Colar. Mesmo assim, Aubin-Mercier está bastante convencido de que esta reforma vai durar.

“No momento não sei, mas não parece”, disse Aubin-Mercier quando questionado se precisava apenas de um tempo livre. “Sinto que quero ficar muito tempo de férias e talvez ter outros projetos. Mas vamos ver. Talvez daqui a um ano eu faça um GSP [Georges St-Pierre] em mim mesmo. Acontece que o GSP conseguiu fazer isso perfeitamente, mas poucos lutadores conseguem voltar depois de um ou dois anos de folga. É muito perigoso para os lutadores de MMA voltarem depois disso. Então eu vou ver. Acho que sou inteligente com essas decisões. Eu sei quando é hora, quando não é hora. E pessoalmente, sinto que este é o fim.”

Assim como seu compatriota, St-Pierre certa vez tirou uma licença prolongada do MMA devido ao declínio do interesse pessoal em competir, apenas para retornar ao octógono vários anos depois e conquistar o segundo título do UFC. Aubin-Mercier não prevê que esse seja o seu caso, mas traçou um cenário que poderia levá-lo de volta ao PFL SmartCage.

“Nem todas as portas estão fechadas”, disse Aubin-Mercier. “Se o PFL me der a oportunidade talvez de fazer uma última luta em Quebec, o dinheiro é bom, os amigos meus estão no programa – porque não quero que seja só sobre mim. Quero que seja sobre outros atletas canadenses também. Então, se isso for oferecido, talvez eu pense sobre isso. Mas com certeza, se isso for o fim, ficarei um pouco triste por não ter lutado uma última vez em Montreal. Mas esta é a vida. Nem sempre é do seu jeito.”

E se essa oferta nunca chegar, Aubin-Mercier fica contente, dizendo que se isso for o fim, ele está mais orgulhoso do que conseguiu realizar nos últimos três anos no PFL.

“Os dois cinturões e as últimas oito lutas”, disse Aubin-Mercier ao ser questionado sobre o destaque de sua carreira. “Sim, estou 10-0 no PFL, mas são realmente as oito lutas em dois anos que são uma loucura. … Você pode ser campeão do UFC e pode ser campeão do PFL, mas isso não significa que você pode ser o outro. Um campeão do PFL não pode necessariamente ser campeão do UFC e um campeão do UFC não pode necessariamente ser campeão do PFL, porque é muito diferente. Os desafios são tão diferentes. Estou muito orgulhoso disso.”