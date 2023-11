Olivier Aubin-Mercier conquista o segundo título no evento principal do PFL World Championship 2023, planeja fazer uma pausa prolongada

Olivier Aubin-Mercier abriu caminho em uma luta exaustiva com Clay Collard para se tornar bicampeão dos leves no evento principal do Campeonato Mundial PFL 2023.

Nada foi fácil depois que Aubin-Mercier lidou com uma possível lesão na perna depois de absorver vários chutes na panturrilha no início da luta, mas ele continuou pressionando por quedas, o que lhe permitiu controlar Collard no chão por longos períodos de tempo. No final do quinto e último round, Aubin-Mercier quase conseguiu uma luta finalizando com um mata-leão, mas Collard lutou para se libertar para chegar ao gongo final.

No final, os três juízes marcaram a luta por 49-46 para Aubin-Mercier, que melhorou para 10-0 no PFL com outro prêmio de US$ 1 milhão para adicionar à sua conta bancária. Depois de provocar sua possível aposentadoria na noite de sexta-feira, Aubin-Mercier quase não chamou isso de carreira, mas anunciou planos de fazer uma pausa prolongada em 2024.

“Obrigado PFL por acreditar em mim”, disse Aubin-Mercier. “Olha onde estou agora. Fiz três eventos principais este ano. Parabéns por contratar todos os lutadores do Bellator. Acho que o PFL é o futuro.

“Areia entre os dedos dos pés, eu diria [is next]. Vou fazer uma pausa. Há dois anos, eu disse à minha filha que seria no último verão que eu iria trabalhar. Trabalhei este ano. Então acho que preciso passar um tempo com minha família.”

Se esta de alguma forma acabar sendo sua última luta, Aubin-Mercier pode proclamar com orgulho que superou muitas adversidades depois de dominar o round inicial com seu controle de wrestling e grappling, mas depois lutou contra uma lesão na perna que afetou gravemente seus movimentos.

Na maior parte dos 25 minutos, Aubin-Mercier plantou Collard no chão, enquanto o canadense destruía consistentemente sua defesa enquanto pegava as costas e travava um triângulo corporal. Repetidamente, Aubin-Mercier manteve a mesma posição com Collard preso na defesa.

Nos mais breves momentos em pé, o melhor ataque de Collard veio de alguns chutes na panturrilha que danificaram a base de Aubin-Mercier. Embora ele não tenha acertado muitos, os chutes de Collard causaram danos suficientes para que Aubin-Mercier quase arrastasse a perna em alguns momentos, o que o levou a abandonar a trocação e apenas buscar constantemente as quedas.

O desempenho pesado de Aubin-Mercier não diminuiu, mas com o passar do tempo, a habilidade de Collard de se libertar começou a dar frutos. Quando Collard finalmente se levantou, ele estava cavando no corpo de Aubin-Mercier e tentando causar danos enquanto ainda se defendia de mais tentativas de queda.

À medida que a luta avançava para o quarto round, Collard começava a perseguir Aubin-Mercier com muito mais agressividade, com a perna dianteira do canadense realmente começando a sufocar seu movimento. Justamente quando parecia que Collard poderia estar ganhando impulso, Aubin-Mercier finalmente conseguiu outra queda, o que lhe permitiu avançar para travar um triângulo corporal mais uma vez.

Aubin-Mercier continuou no ataque, buscando o mata-leão e mantendo o controle e com o passar do tempo Collard percebeu que apesar de seus esforços, iria perder a luta.

Foi um esforço valente de Aubin-Mercier, especialmente considerando os danos causados ​​à sua perna, mas agora ele pode comemorar a vitória junto com o prêmio de US$ 1 milhão.

Idealmente para o PFL, Aubin-Mercier se prepararia para um confronto campeão contra campeão contra o rei dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov, no início de 2024, mas parece que isso não acontecerá tão cedo. Nurmagomedov está lidando com uma suspensão de seis meses imposta pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia e parece que Aubin-Mercier não lutará novamente até que desfrute de uma folga muito necessária.

É difícil dizer onde isso deixa a divisão leve do PFL, mas Aubin-Mercier obviamente ganhou férias depois de mais uma temporada difícil, culminada com uma vitória na luta pelo título.