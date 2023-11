Olivier Aubin-Mercier planeja uma pausa prolongada após a final do PFL de 2023, mas ‘pode até ser minha última luta’

Olivier Aubin-Mercier já esperava que 2023 fosse sua última aparição no torneio da temporada do PFL, mas é possível que sua próxima luta contra Clay Collard seja a última.

Enquanto se prepara para buscar o segundo título consecutivo dos leves do PFL depois de conquistar o cinturão e o prêmio de US$ 1 milhão em 2022, o franco-canadense de 34 anos sabe que o tempo que resta no esporte está correndo. Ele não tomará nenhuma decisão precipitada ainda, mas reconhece que terá algumas decisões importantes a tomar depois de competir em 24 de novembro.

“Acho que é o último torneio e pode até ser minha última luta”, revelou Aubin-Mercier em entrevista ao MMA Fighting. “Vou conversar com o PFL depois, mas pode ser minha última luta.

“Estou ficando um pouco cansado. Vou fazer uma pausa, pensar e ver como me sinto e conversar com o PFL, e depois vou decidir.”

Embora o PFL tenha sido construído em torno do formato de temporada longa, a promoção já planeja mudar as coisas em 2024 com o lançamento da série “super luta” no pay-per-view, que deverá incluir o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou em sua estreia no PFL.

Essa opção também pode estar disponível para Aubin-Mercier, especialmente se ele for coroado bicampeão do PFL. Mas não é exatamente isso que está pesando em sua mente.

“Para ser honesto, nada realmente me entusiasma”, disse ele. “Eu realmente não me importo. Se tiver mais uma luta para fazer, gostaria que fosse em Montreal. Se não for em Montreal, acho que nem vou fazer. Eu entendo que eles não virão aqui para fazer um pay-per-view em Montreal só por minha causa. Vou falar com o PFL. Vamos ver as opções.

“Mas meu objetivo é trazer o PFL para Montreal e, se isso não acontecer, não me sinto útil para as pessoas de Quebec ou para as pessoas do PFL. Estou naquele ponto em que quero fazer mais. Eu não quero apenas lutar. Quero ter um objetivo com a luta que vou fazer. Meu objetivo é trazer o PFL e acho que pode ser isso.”

Por mais que Aubin-Mercier queira trazer o PFL para sua cidade natal, essa não será sua prioridade depois de enfrentar Collard na sexta-feira. Mais do que tudo, ele só quer uma pausa prolongada para descansar a mente e o corpo depois de dois anos cansativos no torneio PFL.

De acordo com Aubin-Mercier, ele precisa apertar o botão de reset, e isso lhe dará tempo para ter clareza sobre a possibilidade de lutar novamente ou não.

“Com certeza, vou fazer uma grande pausa depois disso [fight],” ele disse. “Nem mesmo uma opção. Faça uma grande pausa depois dessa luta. Um ano no mínimo, então vamos ver o que acontece.

“É por isso que não coloco muita pressão sobre mim mesmo, terei um ano para pensar sobre isso.”

Desde que deixou o UFC, Aubin-Mercier conquistou nove vitórias consecutivas, com três nocautes nas últimas quatro lutas. Acontece que esses desempenhos de pico contribuíram para sua aposentadoria, porque não há melhor maneira de chegar ao topo do que por cima.

“É um esporte perigoso”, disse ele. “Um ano pode fazer uma grande diferença neste esporte. Sinto que no treino não sinto que estou menos bem do que antes. Na verdade, me sinto melhor do que antes. Dito isto, às vezes no treino é diferente.

“Como falei, vou fazer minha última luta esse ano e pode ser isso. Se for isso, tudo está perfeito em minha mente. Terminar com uma sequência de 10 vitórias, 25 lutas, dois títulos mundiais, vai ser ótimo. Não estou realmente preocupado com meu futuro. Seria muito bom deixar o esporte assim.”