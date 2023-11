Onda de calor: Governo emite COMUNICADO URGENTE para todos os brasileiros

Com a onda de calor que atinge várias regiões do Brasil, é fundamental adotar medidas para preservar a saúde, principalmente daqueles que são mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso. Pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou um guia com 22 dicas e cuidados para enfrentar essa situação.

Neste artigo, vamos apresentar essas orientações e explicar como agir para se proteger durante esse período de altas temperaturas.

Impactos da Onda de Calor na Saúde

As altas temperaturas podem ter consequências negativas para a saúde de toda a população, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos e população em situação de rua.

É importante ficar atento aos sinais de alerta que indicam a necessidade de buscar cuidados médicos, como transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia.

Dicas para Enfrentar o Calor

Para evitar os efeitos negativos do calor intenso, é essencial adotar alguns cuidados. Confira abaixo as dicas do guia do Ministério da Saúde:

Sol e Calor

Evite a exposição direta ao sol , principalmente entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa.

Utilize protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta.

Use chapéus e óculos escuros, especialmente se você tem pele clara.

Proteja as crianças com chapéus de abas.

calor . Opte por roupas leves, que não retêm muito

Diminua os esforços físicos e descanse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados.

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas.

Nunca deixe crianças ou animais de estimação em veículos estacionados, pois as altas temperaturas podem ser perigosas.



Hidratação

Aumente a ingestão de água e sucos de frutas naturais , sem adição de açúcar, mesmo quando não sentir sede.

Evite o consumo de bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes ao longo do dia.

Lembre-se de oferecer água também para recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes, mesmo que elas não manifestem sede.

Cuidados Coletivos

calor e facilite a circulação do ar. Se possível, feche cortinas ou janelas mais expostas aoe facilite a circulação do ar.

Durante a noite, abra as janelas para promover a ventilação.

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, principalmente bebês e pessoas acamadas.

Esteja atento à saúde das pessoas que vivem sozinhas, especialmente idosos ou pessoas dependentes. Ajude-as a se protegerem do calor.

Mantenha ambientes úmidos utilizando umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a Saúde

Mantenha medicamentos refrigerados, conforme as instruções de armazenamento na embalagem.

Procure orientação médica se você tiver uma doença crônica ou estiver tomando vários medicamentos.

Busque ajuda médica se sentir tontura, fraqueza, ansiedade ou se tiver sede intensa e dor de cabeça.

Caso se sinta mal, procure um lugar fresco o mais rápido possível, meça sua temperatura corporal e beba um pouco de água ou suco de frutas para se reidratar.

Durante os períodos de maior calor, tome banhos com água ligeiramente morna e evite mudanças bruscas de temperatura.

Ademais, a onda de calor exige cuidados especiais para preservar a saúde e bem-estar de todos. É fundamental seguir as orientações do Ministério da Saúde, evitando a exposição direta ao sol, mantendo-se hidratado e adotando medidas para refrescar o ambiente.

Além disso, é importante estar atento aos sinais de alerta e buscar ajuda médica sempre que necessário. Com essas precauções, é possível enfrentar a onda de calor com segurança e minimizar seus impactos na saúde.