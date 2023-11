onde assistir futebol ao vivo e horários

O Brasileirão está pegando fogo e a reta final ainda vai reservar muitas emoções aos torcedores brasileiros que quiser assistir. Com a queda de rendimento do Botafogo, equipes como Palmeiras, Flamengo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Atlético-MG passaram a acreditar no título.

Veja a seguir os horários dos jogos de hoje, com foco especial nas partidas do Brasileirão e da a UEFA Champions League. Saiba mais:

Brasileirão hoje (08/11):

19h – América-MG x Coritiba – Premiere;

19h – Internacional x Fluminense – SporTV e Premiere;

20h – São Paulo x Bragantino – Premiere;

20h – Athletico x Fortaleza – TNT, Rede Furacão e CazeTV;

21h30min – Flamengo x Palmeiras – Globo e Premiere.

UEFA Champions League hoje (08/11):

14h45min – Real Sociedad (ESP) x Benfica (POR) – TNT e HBO MAX;

14h45min – Napoli (ITA) x Union Berlin (ALE) – Space e HBO MAX;

17h – Copenhagen (DNK) x Manchester United (ING) – Space e HBO MAX;

17h – RB Salzburg (AUT) x Internazionale (ITA) – HBO MAX;

17h – Bayern de Munique (ALE) x Galatasaray (TUR) – HBO MAX;

17h – Arsenal (ING) x Sevilla (ESP) – HBO MAX;

17h – PSV (HOL) x Lens (FRA) – HBO MAX;

17h – Real Madrid (ESP) x Braga (POR) – TNT e HBO MAX.

