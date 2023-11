Onde sacar o saque-aniversário do FGTS? Veja o passo a passo!

Afina, onde sacar o saque-aniversário do FGTS? Essa é uma dúvida muito recorrente no dia a dia dos trabalhadores brasileiros. Muitos optam por esse saque como uma forma de reforçar as finanças da família, mas ainda têm dúvidas com relação ao saque e ao seu funcionamento.

Pensando nisso, preparamos este guia completo com uma série de informações que podem te ajudar a sanar as suas dúvidas sobre o saque. Além disso, você aprenderá a fazer a transferência para uma conta que você já possui, de forma prática e simples. Acompanhe e saiba mais!

Onde sacar o saque-aniversário do FGTS?

Se você precisa fazer o saque-aniversário do FGTS pela primeira vez, saiba que não é muito difícil ter acesso ao seu dinheiro. Em poucos passos o valor já entra na sua conta desejada e você poderá sacá-lo normalmente, como faria o saque de qualquer outro valor recebido.

Entretanto, se ainda existem dúvidas, confira o passo a passo que preparamos:

1. Veja se o dinheiro está disponível no app

O primeiro passo para sacar o saque-aniversário do FGTS é verificar se o dinheiro já foi liberado para você. Para isso, basta acessar o aplicativo do FGTS e verificar se a liberação aconteceu. Se ainda não aconteceu, é preciso aguardar o período em que o pagamento acontecerá. Depois disso, você poderá solicitar o saque, como veremos no tópico abaixo.

2. Solicite o saque para a conta desejada

Quando o dinheiro tiver sido liberado, você poderá sacar na sua conta, que pode ser de qualquer banco, desde que seja uma conta-corrente. Para isso, você deverá “solicitar saque” e preencher com as informações da sua conta. Preencha com atenção, para que a transferência possa acontecer em um tempo hábil para você.



Você também pode gostar:

3. Faça o saque normalmente

Depois que você solicitar a transferência, o dinheiro será enviado para a conta que você cadastrou. Lembrando, ainda, que o dinheiro pode ser transferido depois de algumas horas, não necessariamente de forma imediata. Por isso, é importante aguardar o processo ser finalizado para ter o dinheiro na conta.

Depois que a transferência verdadeiramente acontecer, você poderá fazer o saque normalmente, como faria de qualquer valor na sua conta. Para isso, bastará usar o seu cartão normal da sua conta-corrente e fazer o saque em dinheiro diretamente no caixa eletrônico. Simples assim e sem grandes segredos.

Apenas quem tem conta na Caixa consegue fazer o saque?

Muitas pessoas, quando pensam sobre onde sacar o saque-aniversário do FGTS, ainda acreditam que apenas quem tem conta na Caixa Econômica Federal é que receberão o pagamento, mas não é assim que funciona. O pagamento é feito apesar disso, ou seja, pode ser liberado em outra conta, de outro banco. Como vimos no passo a passo, para isso acontecer você só precisa preencher com as informações do banco onde deseja receber a transferência. Isso é feito dentro do aplicativo do FGTS.

Sendo assim, você não precisa abrir uma conta nova para poder fazer o saque propriamente dito, mas, sim, poderá apenas solicitar para a conta que você já tem aberta, facilitando na hora de fazer essas transações bancárias.