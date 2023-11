Onde você pode assistir a luta entre David Benavidez e Demetrius Andrade neste sábado?

David Benavidez o invicto bicampeão mundial dos super-médios, defenderá seu título interino dos super-médios do WBC contra Demétrio Andradecampeão mundial invicto de duas divisões.

Ambos os lutadores serão a atração principal da luta PPV de sábado no Michelob ULTRA Arena no Mandalay Bay Resort and Casino em Las Vegas.

Shakur Stenvenson vaiado apesar de ganhar o título mundial dos leves do WBCRoberto Ortega

Benavidez, de 26 anos, tem um recorde de 27-0, 23 KOs. Em março passado, ele derrotou o ex-campeão mundial Planta Calebe, um resultado que o colocou como um dos lutadores de elite do esporte e uma ameaça real para a estrela do boxe e campeão mundial indiscutível dos super-médios Saul “Canelo” Álvarez.

Contra Andrade, cujo recorde é de 32-0, 19 KOs, ‘Red Flag’ enfrentará um canhoto astuto e de mão pesada.

‘Boo Boo’ já foi considerado o melhor candidato da América e correspondeu às expectativas ao derrotar todos os seus oponentes em seu caminho para títulos mundiais em duas categorias de peso diferentes.

O lutador de 35 anos ganhou a reputação nada invejável de ser um homem que os lutadores de elite tendiam a evitar. E durante seus 15 anos de carreira ele provou que é um boxeador de qualidade.

Apesar de ter um grande adversário pela frente, Benavidez expressou que não só pretende vencer, mas que tentará fazê-lo com estilo. Veremos se ele consegue ou se é derrotado por Demetrius Andrade.

David Benavidez x Demetrius Andrade: Onde assistir a luta?

Dos Estados Unidos você poderá assistir à luta entre Benavidez e Andrade via Showtime PPV, com um custo de $ 74,99.